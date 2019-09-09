Эксперт рассказал, как Шойгу запустил процедуру восстановления отношений с Францией

Военный эксперт Вадим Козюлин заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу приступил к восстановлению отношений с французскими военными.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со своим французским коллегой Флорансом Парли сообщил, что Минобороны РФ готово сотрудничать с военным ведомством Франции настолько тесно, насколько к этому готовы французские военные.

«Мы 3 сентября провели с вами обстоятельный разговор, обсудили массу тем, которые касаются наших общих интересов, касаются вопросов безопасности в Европе. Обменялись мнениями по основным вопросам сегодняшней нашей встречи», — сказал российский министр.

При этом Шойгу заявил о нацеленности на достижение конкретных результатов, что может придать новый импульс в развитии взаимоотношений российских и французских оборонных ведомств в стратегической области.

«Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», — добавил министр обороны РФ.

Комментируя заявление российской стороны, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований РФ Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Россия уже давно стремится наладить взаимоотношения с Европой и НАТО, однако сам военно-политический блок пока к этому не готов.

«Йенс Столтенберг до сих пор достаточно жестко выступает против Москвы и поэтому я думаю, что к НАТО это заявление Шойгу не относится. А вот французский президент показал намерения поменять тональность в общении с Россией. У нас с Францией начиная с 90-х годов очень тесное военно-техническое сотрудничество. Франция — это мощный производитель вооружений и многие технологии, которые у нас отсутствовали, мы получили в свое время от них. Но, к сожалению, в 2014 году это сотрудничество было свернуто, а Париж от этого достаточно много потерял и имиджево, и финансово. Тут показательна история с «Мистралями», — говорит эксперт.

С французской стороны в первую очередь в тесных контактах с Российской Федерации заинтересованы производители вооружения и военной техники. И как раз на них рассчитано заявление Сергея Шойгу, ведь именно от французской оборонки Россия может ожидать адекватный отклик.

«Мы услышали Макрона и я думаю, что это (заявление Сергея Шойгу — Прим. ФАН) российский ответ французскому лидеру, а также тем, кто за ним стоит. А это военные и оборонные компании. Есть сигналы, что происходит перемена в настроениях в Европе, так что да, конечно критическая масса в НАТО голосов, которые бы выступали за восстановление отношений с Россией, еще не набрана, но процесс пошел», — заключил Козюлин.

Напомним, что военное сотрудничество Российской Федерации и Франции прервалось после того, как Париж отказал Москве в поставке двух уже оплаченных и построенных универсальных десантных кораблей класса «Мистраль». Свои шаги Франция увязала с политикой Российской Федерации по Украине. Договор был расторгнут в мае 2015 году, УДК в впоследствии выкупил Египет.