Явка на выборах в Петербурге составила более 30%

Москва, 9 сентября. Явка избирателей на выборах в Петербурге составила 30,08%. Такие данные в понедельник приводит петербургская городская избирательная комиссия.

Избирательные участки в единый день голосования суммарно посетили 1 млн 133 тыс. человек, пишет портал «Невские новости».

По итогам подсчета 98,93% протоколов на губернаторских выборах лидирует самовыдвиженец Александр Беглов, который заручился поддержкой 64,47% проголосовавших избирателей (726,7 тыс. голосов). На втором месте оказалась кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (16,85%), а на третьем — кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (15,99%).

8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Согласно данным МВД, в целом выборы прошли без серьезных нарушений, хотя были отдельные случаи нарушений.

Например, в Сергиевом Посаде мужчина попытался вбросить пачку бюлетений, в результате чего выборы на данном участке были отменены. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, правоохранительные органы возбудили 11 уголовных дел по нарушениям, допущенным во время выборов. В основном нарушения связаны с деятельностью так называемой «оппозиции». Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, например, распространял фейк о подкупе избирателей на выборах, хотя речь шла об обычном соцопросе, а Навальный показал журналистам свой заполненный бюллетень,что является нарушением.