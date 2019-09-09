Песков заявил, что «Единая Россия» показала политическое лидерство на выборах 8 сентября

Москва, 9 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что партия «Единая Россия» показала свое политическое лидерство на выборах, которые прошли по всей стране 8 сентября.

В Кремле констатировали, что выборы в единый день голосования прошли ровно. Атмосфера на них была рабочая, заметил Песков.

«Результаты, конечно, еще наверняка будут муссировать и пытаться анализировать и социологи, и политологи — это их хлеб, — обратил внимание пресс-секретарь президента России, — мы же можем только констатировать те результаты, которые есть и которые были объявлены в предварительном плане Центризбиркомом».

Песков также прокомментировал результаты, которые на выборах показала партия «Единая Россия». Прошедшую избирательную кампанию политической силы Песков оценил как успешную. Представитель Кремля пояснил, что представители «Единой России» получат «где-то мест больше, где-то меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство».

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что все размышления политологов о «протестном голосовании» не подтвердились.

Напомним, накануне в России прошел единый день голосования. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00 часов. Нарушений на выборах зафиксировано не было. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов подтвердил, что выборы прошли нормально. Отдельные недостатки, по его словам, были зафиксированы для дальнейшего исправления и будут представлены в докладе президенту России.