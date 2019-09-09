Москва, 9 сентября. Президент РФ Владимир Путин не приехал в аэропорт встречать россиян, освобожденных по соглашению Москвы и Киева, так как это не прерогатива главы государства. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему российский лидер не приехал в воздушную гавань встречать пленных по обмену с Украиной.

По его словам, Путин прошел свою часть пути. Он напомнил, президент сделал все, чтобы этот обмен состоялся. Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных Киевом россиян в аэропорту.

«Путин свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен осужденными и задержанными гражданами между Украиной и Россией. Оба государства освободили по 35 человек. Граждане России и Украины, попавшие в программу обмена удерживаемыми лицами между двумя странами, прибыли в аэропорт «Внуково» 7 сентября. Борт №RA 64058 приземлился в правительственном терминале «Внуково-2».

На самолете с журналистом Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной в том числе прибыли граждане РФ, обвинявшиеся на Украине в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях.

Среди них, в частности, были Сергей Гнатьев, гражданин Украины, обвинявшийся в нападении на 25-летнего бойца добровольческого батальона ОУН1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) Виталий Регор, который был опознан как человек, 9 мая этого года сорвавший георгиевские ленточки с одежды 10-летней девочки и ее мамы — участниц марша Бессмертного полка. В Россию также прибыли уроженец Алтая Виктор Агеев, плененный украинской армией на территории ЛНР, обвинявшийся в терроризме и приговоренный к 10 годам лишения свободы, и Ольга Ковалис, задержанная на юге Украины и обвинявшаяся в шпионаже.

На Украину, в частности, был отправлен кинорежиссер Олег Сенцов, в 2015 году приговоренный в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Осветить возвращение наших соотечественников приехали известные российские журналисты Евгений Поддубный и Дмитрий Киселев. Около 14:40 два автобуса с прибывшими в сопровождении полиции и скорой помощи отбыли из «Внуково-2».