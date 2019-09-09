Песков сообщил о создании спецкомиссии по вмешательству в российские выборы

Москва, 9 сентября. В РФ будет создана специальная комиссия для непредвзятого рассмотрения вопросов, касающихся внешнего вмешательства в российские выборы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оставим это на усмотрение комиссии, мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, они важны, дождемся выводов этой комиссии», — рассказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос журналистов о том, вызвало ли опасения в Кремле возможное вмешательство крупнейших интернет-корпораций Google и Facebook в выборы, прошедшие в РФ 8 сентября.

Напомним, ранее заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что Facebook и Google в единый день голосования распространяли политическую рекламу. По его словам, эти действия можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России. По мнению Булаева, Запад тестирует технологии вмешательства, чтобы применить их на российских выборах 2021 и 2024 года.

Ранее обе компании отреагировали на обвинения российской стороны. Так, в Google заявили, что поддерживают политическую рекламу, соответствующую российским законам, но не уточнили, публиковались ли такие сообщения в «день тишины», пишет РИАМО. В Facebook сообщили, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели, передает Infox.ru.

Отметим, что Роскомнадзор заранее предупредил Google и Facebook о недопустимости распространения политической рекламы на территории РФ 7 и 8 сентября, сообщает «Царьград». В ведомстве отметили, что подобные действия будут расцениваться как вмешательство во внутренние дела России и воспрепятствование демократическому избирательному процессу в РФ.