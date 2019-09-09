Явка в единый день голосования превысила 41%. События дня. ФАН-ТВ

Страшная трагедия произошла в Краснодаре. На воспитанников детского сада упало дерево. ЧП произошло во время прогулки. Пострадали воспитатель и один ребенок. Еще одну двухлетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, но, к сожалению, спасти ее не удалось. По факту происшествия следователи края начали проверку.

В американском штате Джорджия проводится сложная спасательная операция. Четверо южнокорейцев оказались заблокированными на корабле. ЧП произошло еще накануне. Грузовое судно Golden Ray следовало в Балтимор. Моряки перевозили автомобили. По неизвестным причинам корабль перевернулся, начался пожар. Сотрудники береговой охраны эвакуировали 20 человек. Четверо остались на борту. Об их судьбе ничего неизвестно. Сейчас на месте работают спасательные службы.

Окончательная явка на выборах в России составила более 41%. Об этом сообщила глава ЦИК. В прошлом году в единый день голосования она была ниже — 37,5%. Как отметила Элла Памфилова , в ходе избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел. В большинстве своем нарушения зафиксированы в регионах. На восьми участках в четырех регионах отменили итоги голосования. В целом же 8 сентября прошло в спокойной обстановке. Самыми обсуждаемыми стали выборы в Мосгордуму. Предварительные итоги голосования уже известны. Самовыдвиженцы заняли 26 из 45 мест. КПРФ получила 13 мест, «Справедливая Россия» — три, столько же у «Яблока».

Пресс-конференция Вышинского

Кирилл Вышинский сохранит пост главного редактора РИА Новости Украина. Об этом журналист рассказал на своей первой после освобождения пресс-конференции. Как отметил руководитель портала, у него появился новый опыт. Он увидел, что происходит в стране не из кабинета редактора. Кирилл Вышинский поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в его судьбе. По словам журналиста, глава государства первым заявил о несправедливости заключения.

«Спасибо человеку, который первым сказал об этом из политического истеблишмента, который боролся за меня. Спасибо всем тем, кто помогал ему в этой борьбе, кто бился за мое освобождение. Отдельное спасибо Сергею Лаврову, который очень сильно поддержал меня в мой день рождения, когда сказал, что точно меня не бросит», — поблагодарил Кирилл Вышинский.

Напомним, редактора портала РИА Новости Украина задержали в прошлом году. Его обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. А, если точнее, то прежней украинской власти просто не нравилось, что журналисты издания играют не по их правилам и рассматривают происходящие в стране события с разных сторон. 28 августа апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи, а 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными.