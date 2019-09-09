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«Единая Россия» получила большинство мест в Мосгордуме по итогам выборов

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«Единая Россия» получила большинство мест в Мосгордуме по итогам выборов

Москва, 9 сентября. Партия «Единая Россия» по итогам состоявшихся в Москве парламентских выборов получила большинство мест в Мосгордуме и теперь может претендовать на 25 мандатов. Об этом в понедельник заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«В Мосгордуму проходят 25 депутатов из 45. Таким образом у фракции «Единой России» будет большинство», — цитирует его РИА Новости.

В регионах же «Единая Россия» получила более 60% мандатов — и это без учета самовыдвиженцев, которые могут присоединиться к партии власти. По словам Турчака, это выше результатов прошлогоднего голосования на 15%.

Напомним, что итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77% избирателей. КПРФ получила 13 мест, «Справедливая Россия» — 3, «Яблоко» — 3.

8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Согласно предварительным данным, на губернаторских выборах в Северной столице лидирует Беглов. По итогам подсчета 98,93% протоколов он набрал 64,47% голосов. 

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Источник: РИА Новости
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