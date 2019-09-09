Провокации и информационные вбросы Навального похожи на тактику ИГИЛ, считает Баширов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Врио главы Северной столицы Александр Беглов придерживается стратегии развития города путем прямого диалога с горожанами. Об этом заявил политолог Марат Баширов, отметив, что «лопата Беглова» благополучно раздавила твиты и информационные вбросы опального блогера Алексея Навального.

Бескомпромиссное лидерство Беглова на губернаторских выборах является признанием петербуржцами его заслуг. Беглов получил поддержку горожан благодаря тому, что зарекомендовал себя крепким хозяйственником. На фоне настоящей активной деятельности Беглова блогер Навальный только и может, что сотрясать воздух своими твитами.

По словам политолога, информационные провокации и вбросы, твиты в социальных сетях представляют собой тактику, которой придерживается группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Когда где-то что-то происходит, они (террористы — прим.ФАН) всегда приплетают свое участие. Так и Навальный присоединяется ко всем избирательным процессам, которые может повернуть в свою сторону. Его действия нет никакого смысла обсуждать», — объяснил эксперт в интервью «Экономике сегодня».

Баширов указал на то, что тактика Беглова предполагает прямой диалог с горожанами, идентификацию проблем и оперативное их устранение. По его словам, работа Беглова выглядит крайне полезной и результативной.

Как отметил политолог, если Беглов обнаруживает транспортные проблемы, то решает их не локально, а выстраивает единое и комплексное решение.

Напомним, врио руководителя Петербурга Беглов лидирует на выборах главы города с 64,47% голосов по окончании обработки 98,93% протоколов.

1 Организация запрещена на территории РФ.