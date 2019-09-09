«Умное голосование» Навального вызвало разлад в рядах оппозиции, считает политолог

Москва, 9 сентября. Проект «Умное голосование» скандального блогера Алексея Навального спровоцировал разлад в рядах оппозиции. Таким мнением поделился политолог, кандидат политических наук, доцент, заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Напомним, суть так называемого «умного голосования» Навального заключалась в том, чтобы склонить россиян отдать голос за тех кандидатов, на которых укажет сам скандальный блогер. При этом Навальный не представил никаких аргументов в пользу своих кандидатов, а просто заявлял, что цель проекта — победить «Единую Россию».

Проект был раскритикован представителями ЛДПР и «Яблока», которые являются оппозиционными партиями. Даже спонсировавший Навального беглый олигарх Михаил Ходорковский попытался откреститься от связи с блогером из-за «Умного голосования». О неэффективности сомнительного проекта Навального говорил и его соратник Илья Яшин.

По словам Фельдмана, ситуация с «Умным голосованием» продемонстрировала, что Навальный отпугивает единомышленников, создавая ненормальную обстановку.

«Очень трудно понять, на основе каких критериев он должен был определять, какой кандидат наиболее предпочтительный, какой кандидат представляет власть, какой настоящий честный оппозиционер, а какой, с его точки зрения, — нет. Поэтому оппозиционно настроенные политики, включая Ходорковского, критикуют его за то, что он непродуманный, непроработанный и авантюристский», — сказал политолог в комментарии «ПолитЭксперту».

Своим «Умным голосованием» Навальный попытался паразитировать на тех кандидатах, которые смогли зарегистрироваться на выборах, самовольно включая их в список.

«Системная парламентская оппозиция не хочет с ним работать, потому что таким образом не хочет портить свой имидж, ведь бэкграунд у Навального сомнительный. Вступить с ними в альянс будет означать дискредитировать себя. А несистемная, то есть та, которая не оформилась в какие-то политические партии и движения, она с ним, скорее, конкурирует. Они борются за влияние, прежде всего, за молодое поколение. Эта аудитория разобщена», — заключил Фельдман.

Отметим, что Навальный запустил так называемое «умное голосование» после того, как его сторонников не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму из-за поддельных подписей. Блогер попытался приписать себе успехи различных партий на выборах. Как ранее сообщили представители различных оппозиционных фракций, «Умное голосование» Навального не имеет никакого отношения к победе их кандидатов.