Онищенко рассказал, чем обернется для россиян введение минимальной цены на сигареты

Минимальная цена на табачные изделия сможет сделать этот товар менее доступным для российских школьников. Поэтому такие виды регулирования цены вполне возможны. Так считает первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке, депутат Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют ввести минимальную цену на табачные изделия в России. По мнению парламентариев, такая мера снизит доступность сигарет и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды, рассказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Как он отметил, 95% легальных сигарет не стоят меньше 90 рублей, поэтому можно было бы установить минимальную цену в 85 рублей.

«Законопроект, который мы внесем, будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, — все это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену», — заявил Катасонов.

По словам Катасонова, в 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезенной табачной продукции на российском рынке составила порядка 80%. Из-за этого бюджет потерял около 50 млрд рублей, хотя точный ущерб оценить затруднительно.

Такое заявление вызывает некоторое уважение, считает Онищенко. По его словам, такие варианты регулирования табачного рынка допустимы.

«Нужна та цена, которая будет обеспечивать уменьшение доступности табачных изделий для школьников. К тому же нужно прописывать цену на упаковке сигарет. В таком случае продавец будет знать, что имеет право повышать, но не имеет право снижать. Таким образом, никто не будет демпинговать. Однако сложно контролировать фальсификатов, которые везут не акцизный товар и за полцены продают. Они это не делают в магазине, потому знают, чем это кончится. Так или иначе, эти виды регулирования возможны», — заявил Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Установление минимальной розничной цены является вполне понятной практикой, считает эксперт рынка ритейла Андрей Карпов.

«Но необходимо избежать установки цены выше минимально психологически понятной для потребителя. В данном случае нужно найти здравый баланс», — рассказал Карпов в беседе с ФАН.

Далеко не везде продается контрафактная продукция, подчеркивает эксперт. Он уточнил, что такая продукция реализуется через объекты торговли, которым «свойственно нарушать закон РФ, и они не имеют каких-либо лицензий, а также и не являются сетевыми магазинами».

«Этим торговым точкам есть что терять в случае выявления нарушения. Боле того, это могут быть приграничные территории, через которые может попадать эта продукция, где у нас достаточно прозрачные границы в силу таможенных особенностей. Однако про повсеместное развитие контрафактной продукции в России я не стал бы говорить», — сообщил Карпов.

Ранее сообщалось, что электронные сигареты могут включить в так называемый «антитабачный закон». Правительство России уже поддержало данную инициативу.

Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом до конца этого года. Документ может вступить в силу уже с 1 января 2020 года​​​.