Минобороны РФ заявило о готовности сотрудничать с ВС Франции

Москва, 9 сентября. Министерство обороны России заявило о полной готовности к сотрудничеству с военным ведомством Франции. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой французского оборонного ведомства Флоранс Парли.

«Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги», — сказал министр обороны России.

Глава российского оборонного ведомства уточнил, что решение о возобновлении контактов военных ведомств двух государств было принято лидерами России и Франции в ходе переговоров в Бергансоне.

«Казалось бы, после этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды», — отметил Шойгу.

Ранее министр ВС Франции заявила, что у России и Франции есть многие общие интересы в геостратегической повестке, но при этом отметила, что присутствуют и некоторые разногласия, которые, однако, не мешают сотрудничеству и даже побуждают к укреплению диалога. Это отметил и глава российского оборонного ведомства.

«Практически во всех вопросах наши позиции близки. Конечно, полного совпадения мнений быть не может. Однако, полагаю, основа для уважительного разговора и готовности к диалогу по урегулированию разногласий налицо», — сказал Шойгу.

Министр обороны России выразил мнение, что по итогам встречи сторонам было бы хорошо подготовить «согласованный перечень задач для экспертов», который позволил бы наполнить взаимодействие стран «новым содержанием».

Парли, в свою очередь, рассказала, что впервые посетила Москву и отметила, что это важный шаг в отношениях России и Франции, которые, по ее мнению, «должны продвигаться по пути диалога».

Напомним, Парли и МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыли в Москву для переговоров с главами внешнеполитического и оборонного ведомств России. Целью встречи в российской столице было заявлено определение направления работы для развития сотрудничества двух оборонных ведомств.