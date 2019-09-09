Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу

Брюссель, 9 сентября. Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщили источник в Еврокомиссии.

Известно, что представители России и Украины уже одобрили выбранную дату.

«Вице-президент [по энергосоюзу Марош] Шефчович проведет трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе 19 сентября», — приводит слова источника РИА Новости.

Ранее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пообещал заместителю председателя Европейской комиссии (ЕК) Марошу Шефчовичу, что Киев будет участвовать в газовых переговорах Москвой. Представители обеих сторон отметили, что сотрудничество в энергетической отрасли должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и ЕС.

Политолог Максим Жаров в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что новый договор по транзиту газа между Украиной и Россией заключен не будет и такой итог устраивает обе стороны. В свою очередь политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что Украина и России затянут это обсуждение до Нового года, надеясь, что кто-то станет более сговорчивым.