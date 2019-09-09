США решили депортировать Бутину сразу после освобождения

Москва, 9 августа. Россиянка Мария Бутина выйдет на свободу в 08.00 25 октября, об этом рассказал Федеральному агентству новостей правозащитник Александр Ионов, который помогает семье Бутиной и находится на постоянной связи с заключенной в США девушкой.

В документах Марии указана «немедленная депортация», а это означает, что ей не придется оставаться в США на дополнительные три месяца после окончания срока заключения.

По словам Ионова, со стороны США подтвердили, что не станут препятствовать возвращению россиянки сразу после освобождения. После выхода из тюрьмы Бутина пройдет формальности в миграционной службе и затем через Нью-Йорк вернется в Москву.

Ранее отец Марии, Валерий Бутин сообщил ФАН, что огромная работа, которую проделали адвокаты россиянки, привела к тому, что ее постараются не задерживать в миграционном центре, куда попадают иностранные заключенные после отбывания наказания. Бутин также добавил, что ситуация складывается так в том числе потому, что дело Бутиной очень громко прозвучало в России — ее имя постоянно упоминается в прессе, ее делу посвящаются круглые столы, на помощь ей собираются денежные средства.

Напомним, семья открыла Фонд Бутиной, правозащитник Александр Ионов привлекал внимание к нему все это время с помощью СМИ и личных связей. Сбором финансов для оплаты услуг адвокатов Марии Бутиной занимался и Фонд национальных ценностей Александра Малькевича. Ощутимый эффект оказало видеообращение Бутиной из тюрьмы с просьбой о помощи.

Марию Бутину задержали в июле 2018 года на территории США и обвинили в работе на Россию в качестве иностранного агента, за это ей грозило до 15 лет тюрьмы. В апреле суд решил, что россиянка останется в американской тюрьме еще на 9 месяцев — ей предъявили обвинение в отсутствии регистрации как иноагента на территории США.