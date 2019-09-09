Google и Facebook навязывают россиянам выгодных для США кандидатов

Google и Facebook тесно встроены в американский истеблишмент, они пытаются навязывать россиянам выгодных для США кандидатов. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Вмешательство в выборы

Компания Google в ответ на обвинения Российской Федерации во вмешательстве в выборный процесс заявила о поддержке «ответственной политической рекламы», которая якобы соответствует местным законам. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал, что многие материалы, которые были опубликованы на ресурсах Google и Facebook, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ.

В свою очередь Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Facebook и Google в единый день голосования в РФ. В ведомстве это также расценили как вмешательство во внутренние дела России. Роскомнадзор собирается передать парламентариям на рассмотрение данные о нарушениях законодательства России о выборах.

При этом, по информации Reuters, американская компания Google отказалась уточнять в заявлении, было ли осуществлено распространение политической рекламы.

8 сентября, в единый день голосования, в регионах России прошли выборы различных уровней.

Лоббирование своих кандидатов

Как отметил Олег Морозов, вмешательство Google и Facebook в выборы в России связано с национальной принадлежностью этих кампаний. Они встроены в американский истеблишмент и очень часто политика этих сетевых ресурсов выборочная.

«Например, когда блокируются аккаунты, в которых содержится какая-то политическая информация. Она по каким-то причинам не устраивает владельцев этих ресурсов. Я сталкивался с этим неоднократно, когда мои коллеги — эксперты, политологи — жаловались на то, что их аккаунты блокировались, потому что они занимают некую политическую позицию. Например, по Украине», — пояснил Олег Морозов.

По словам сенатора, и Google, и Facebook действительно на предвыборном этапе и во время выборов заняли позицию, которая, во-первых, прямо нарушает российское законодательство, потому что политическая реклама в день тишины и в день выборов запрещена. Во-вторых, они лоббируют определенных кандидатов.

«При этом они не скрывают симпатии к этим кандидатам, навязывая их избирателю и прямо призывая за них голосовать. Это задача, которая они для себя решают. Одним словом, это грубое вмешательство во внутренние дела России. И то, что Роскомнадзор сделал соответствующее представление, это как раз первый шаг к тому, чтобы разобраться с этим и навести в этом вопросе законодательный порядок», — добавил Олег Морозов.

Комментируя возможность санкций против Google и Facebook, сенатор заметил, что ранее комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета провела соответствующие переговоры с представителями Twitter в ходе предыдущей избирательной кампании, где также были попытки навязывать свою волю россиянам через данную социальную сеть.

«Тогда все ограничилось устной беседой, в результате которой соответствующий контент был удален. Возможно, в беседе с Google и Facebook мы ограничимся предупреждением, чтобы впредь этого не повторялось», — заключил Олег Морозов.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета тщательно проверит сообщения о вмешательстве Google и Facebook в выборы в РФ. «Подведем итоги, спокойно и профессионально во всем разберемся», — подчеркнул политик.