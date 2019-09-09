Единую минимальную стоимость сигарет могут установить в России

Москва, 9 сентября. Депутаты Госдумы планируют установить единую минимальную цену на сигареты. Об этом в понедельник заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. 95% всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей», — пояснил он «Парламентской газете».

Депутат уверен, что введение единой цены на сигареты позволит снизить стоимость табачной продукции и пресечь поставку контрабандной продукции в страну. Только в прошлом году доля контрафактных сигарет в России составляла 80%, в результате чего бюджет потерял около 50 млрд рублей. Кроме того, введение минимальной цены позволит лучше понимать, сколько доходов поступает в бюджет от продаж, а сколько проходит мимо.

Сейчас минимальная стоимость сигарет должна составлять 75 % от максимальной розничной цены. Таким образом для каждой марки она рассчитывается отдельно, что вносит путаницу. Кроме того, минимальную розничную цену высчитывает сам производитель с учетом акциза, который он уплачивает в бюджет.

Катасонов же полагает, что минимальную цену на сигареты должно устанавливать государство. В итоге цена будет зависеть от размера налогов, акцизов и каждый год пересчитываться.

Ранее сообщалось, что электронные сигареты могут включить в так называемый «антитабачный закон». Правительство России уже поддержало данную инициативу.

Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом до конца этого года. Документ может вступить в силу уже с 1 января 2020 года​​​.