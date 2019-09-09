Вишневский закатил истерику из ничего вокруг выборов в МО «Смольнинское»

Санкт-Петербург, 9 сентября. Жители Северной столицы в прошедшее воскресенье выбирали городского губернатора и муниципальных депутатов. Глава фракции «Яблоко» в петербургском Заксе Борис Вишневский устроил истерику в социальных сетях, заявив о «подготовке фальсификации выборов в Центральном районе города».

Вишневский заявил, что результаты выборов якобы собираются подделать. По его словам, это коснется тех районов, где «Яблоко» или побеждает, или готовится получить большое число мандатов. Он считает, что якобы «устроят пересчет» или же заменят протоколы.

«Во Владимирском, Литейном округе, Смольнинском, Дворцовом, где мы или выигрываем, или получаем много мандатов, ИКМО отказываются вводить окончательные данные в ГАС «Выборы», — написал Вишневский.

Как отмечают «Невские новости», истерике Вишневского есть логичное и простое объяснение. Так, в систему ГАС «Выборы» вводят в настоящее время как раз эти округа. УИК привезли туда все опечатанные протоколы для передачи документов в архив, чтобы поставить на них печати. Члены комиссии приняли решение не ждать и прийти к 16.00 для внесения данных.

Всеми силами и способами пытающийся продвинуть своих сторонников Вишневский на данный момент находится в администрации и не планирует уходить из ИКМО до 16.00, впрочем, его никто и не выгоняет.

Наряду с Вишневским активно сорвать выборы пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник и Андрей Пивоваров. А основная часть нарушений касалась кандидатов от так называемой «оппозиции» на муниципальный выборах. Выборы губернатора Петербурга прошли чисто и спокойно.

Напомним, врио губернатора Северной столицы Александр Беглов продолжает побеждать на выборах руководителя города с 64,47% голосов после обработки 98,93% протоколов, об этом заявил журналистам председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко.