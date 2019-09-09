Москва, 9 сентября. Минувшие выборы в Московскую городскую думу ознаменовали сокрушительное фиаско так называемого «умного голосования», активно продвигаемого блогером Алексеем Навальным, считают эксперты.

Навальный пытается приписать успехи партий на выборах «умному голосованию». Как сообщили в Общественном штабе, в парламент Москвы смогла попасть треть кандидатов Навального, основная часть которых уже давно критикуют деятельность руководителя так называемого Фонда борьбы с коррупцией, хотя и не поддерживают действующую власть. Как пишет издание «НьюИнформ», 35 из 45 кандидатов, попавших в список «умного голосования», оказались представителями КПРФ. По данным специалистов, это может говорить о том, что Навальный заключил с коммунистами «договор».

Эксперты сошлись во мнении, что «умное голосование» блогера с треском провалилось. Так, из кандидатов блогера, как уточнили в Общественном штабе, в Московскую городскую думу прошли Леонид Зюганов (57,2%, 21-й округ, КПРФ), Сергей Митрохин (44,7%, 43-й округ, «Яблоко»), а также Магомет Яндиев (38,2%, 45-й округ, «Справедливая Россия»).

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский прокомментировал итоги Единого дня голосования. Политик раскритиковал «умное голосование» Навального и подчеркнул, что успех представителей его фракции на выборах в столичный парламент никак не связан с проектом скандального блогера.

Такого же мнения придерживается вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он подчеркнул, что победа ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Хабаровского края стала возможна лишь благодаря поддержке со стороны россиян, «умное голосование» к этому отношения не имеет.

Напомним, «умное голосование» — это придуманная сторонниками Навального технология, которая, по их мнению, позволит избирателям, у которых нет своих кандидатов отдать свой голос кому-либо из кандидатов так, чтобы кандидат от власти набрал как можно меньше голосов.