Навальный украл у оппозиции победы на выборах в попытке скрыть провал «умного голосования»

Алексей Навальный и его команда присваивают себе чужие победы в надежде реабилитировать провальный и раскритикованный проект «Умного голосования». После слива летних протестных мероприятий, череды скандалов с подделкой подписей и фальсификаций, это последняя возможность показать обществу жизнеспособность оппозиции. Но, похоже, на успех рассчитывать не приходится.

Два феномена на выборах

Всероссийский единый день голосования 8 сентября успешно завершился. Эти выборы за последние несколько лет стали одними из самых масштабных, так как охватили самые разные уровни. В прошедшее воскресение россияне избрали на прямых выборах 16 губернаторов, трех мэров региональных столиц, депутатов 34 городских парламентов, а также сотни муниципальных депутатов.

Осенние выборы 2019 года, по сравнению с избирательными циклами прошлых лет, примечательны двумя феноменами. Во-первых, россияне показали большую заинтересованность в политической жизни страны, и во многих субъектах РФ была отмечена повышенная явка избирателей. По данным главы ЦИК России Эллы Памфиловой явка по стране составила 41,2%, что на 3,5% выше, чем в прошлом году. Политологи, проанализировав данные по подсчетам голосов в регионах, где проходили губернаторские выборы, отметили: на избирательных участках по сравнению с предыдущими избирательными циклами явка выросла от 5 до 15%. Активность людей была низкой лишь в тех субъектах, где одновременно с губернаторами люди выбирали депутатов парламентов или мундепов. Такая ситуация наблюдалась в Санкт-Петербурге и Москве.

Во-вторых, активность жителей спровоцировала изменение политической расстановки сил в ряде регионов. Несмотря на то, что «Единая Россия» сохранила лидерство и даже восстановила позиции в некоторых субъектах РФ после неудачных кампаний прошлых лет, оппозиция смогла одержать победу в жесткой конкурентной борьбе благодаря электоральной поддержке.

Так, на выборах в Московскую городскую думу почти в половине избирательных округов лидирует оппозиция в лице представителей партии КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока». По итогам обработки 99,47% протоколов Мосгоризбиркомом, 26 мест в столичном парламенте займут самовыдвиженцы. 13 мест достанется «Коммунистической партии РФ». Три депутатских кресла получат представители «Справедливой России» и еще три — кандидаты от «Яблока». О результатах подсчета сообщило информационное агентство РИА Новости. Отметим, что сложившаяся ситуация нестандартна. Последние десять лет уверенное лидерство в парламенте держали политики из «Единой России». В этом году впервые за долгие годы «яблочники» войдут в Мосгордуму, и большое количество мест получат коммунисты.

В Хабаровском крае произошла серьезная перестановка сил — сменился партийный лидер в региональном парламенте. После завершения подсчета 100% протоколов стало известно, что главной политической силой стала партия ЛДПР с результатом — 56.12%. КПРФ получили 17,24% а «Единая Россия» 12.51%.

Партия власти также понесла «кадровые потери» в Севастополе. После обработки 98,37% протоколов УИКов на выборах депутатов законодательного собрания в городе федерального значения, в парламент по партийным спискам проходят пять партий — «Единая Россия» (38,47%), КПРФ (18,74%), ЛДПР (18,46%), «Справедливая Россия» (8,84%) и «Партия пенсионеров» (6,89%), сообщил глава горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко. По сравнению с выборами в парламент первого созыва, на которых партия власти имела 76,7% электоральной поддержи, «Единая Россия» сдала позиции.

На парламентских выборах в Иркутске у партии власти также появились серьезные конкуренты из системной и несистемной оппозиции. По предварительным данным на 7 часов утра, расклад политических сил следующий: 14 мест в парламенте может получить «Единая Россия», 21 за представителями оппозиционных сил. Из них 7 мест отойдет в пользу КПРФ, два достанется кандидатам от «Справедливой России», 7 — самовыдвиженцам, три — представителям фракции «Гражданская платформа» и по одному месту политикам от партий ЛДПР и КПСС.

Навальный и Волков «воруют победы»

Политическими перестановками решили воспользоваться в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией». Алексей Навальный, Леонид Волков и другие члены команды блогера, после «анализа» голосования, заявили, что победы кандидатов от КПРФ, ЛДПР и других фракций стали возможны из-за функционирования их проекта — «Умного голосования». Леонид Волков в своем Twitter написал, что на выборах в городскую думу Хабаровска, на которых лидировало ЛДПР, 22 из 35 кандидатов были занесены в списки «Умного голосования».

По сообщениям Киры Ярмыш, их проект также привел немало коммунистов и других политиков к победе в выборах в Иркутске.

Однако в штабе ЛДПР такую «помощь» не оценили. Так, глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев назвал заявления Навального и Волкова «полным бредом». Он особо подчеркнул, что успех партии обеспечен усердной работой его однопартийца Сергея Фургала на посту губернатора края. Именно благодаря его успехам партия заручилась поддержкой местного населения. Ни Навальный, ни его «Умное голосование» к этим выборам отношения не имеют, резюмировал Лебедев.

Как видим, осужденный за воровство денег в Кировской области Навальный не избавился от пагубных наклонностей и на этот раз попытался украсть победу у ЛДПР в Хабаровском крае.

«Неумное голосование» в действии

Что показательно, аналогичная ситуация сложилась в Московской городской думе, где КПРФ увеличила свое присутствие вдвое, а «Яблоко» вернулось после долгого отсутствия. Победу всех кандидатов, не принадлежащих к «Единой России», Навальный поспешил приписать себе.

Но и в столице «помощь» блогера оценили крайне отрицательно. Так, основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что возвращением в Мосгордуму партия обязана активной работе кандидатов «на земле». Более того, он отметил, что «умное голосование» наоборот навредило «яблочникам» — сторонники партии просто не стали голосовать за кандидатов, которых поддержал Навальный, которому они не доверяют.

Такую же медвежью услугу Навальный оказал самовыдвиженцу по 30 округу Роману Юнеману. Его он сперва поддерживал, но потом вдруг записал чуть ли не в личные враги. Вместо него блогер начал поддерживать Владислава Жуковского. Как результат, Жуковский с треском провалился, попутно оттянув на себя часть голосов Юнемана, из-за чего с минимальным отрывом победила единоросска Маргарита Русецкая. Так что если «умное голосование» кому и помогло в Москве, то это именно она. Вполне возможно, что в скором времени Навальный припишет и ее успех своей системе.

Как видно на перечисленных конкретных и столь показательных примерах, главной задачей Навального и его «умного голосования» оказалось не продвижение оппозиционных кандидатов, а поиск фаворитов, которые имели все шансы победить без постороннего вмешательства. А теперь, не сделав ровным счетом ничего, блогер бесстыже приписывает результаты упорного труда посторонних людей себе любимому.