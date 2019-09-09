Протесты в Гонконге переместились в метро после заявления властей о поддержке Китая

Гонконг, 9 сентября. В понедельник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, посетив разгромленную накануне протестующими станцию метро, неожиданно заявила местным телеканалам, что «нет никаких причин откладывать» скандальный законопроект об экстрадиции жителей Гонконга в материковый Китай. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Ранее, под давлением протестующих, Кэрри Лэм заявляла о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. Однако сегодня глава администрации Гонконга объяснила отказ от договоренностей с протестующими тем, что «необходимо восполнить лазейки в действующем законодательстве Гонконга, которые не позволяют переводить беглецов в определенные юрисдикции». Она также сказала, что законопроект будет обсуждаться во второй раз в Законодательном собрании Гонконга в эту среду.

Это заявление прозвучало по местному телевидению утром, когда многие жители Гонконга ехали в метро. На глазах корреспондента ФАН те, кто прочитал об этом на экранах своих смартфонов, очень возбудились и начали выкрикивать протестные лозунги. Почти весь вагон начал кричать «Гонконг не Китай!» и «Add oil!» (Местный сленг, аналог «Go on!» и «Go for it!», «Давай, вперед!»).



Впрочем, нашлись в вагоне люди, которым это не понравилось, они начали кричать на протестующих. Кроме того, и те, и другие потребовали, чтобы корреспондент ФАН выключил камеру.

Тем временем другая станция метро, Prince Edward, стала центром постоянного напряжения – там собираются активисты, планируя новые демонстрации. Кроме того, там неподалеку находится полицейский участок Mong Kok, который уже неделю подвергается непрерывным атакам оппозиции – его несколько раз поджигали.

Корреспондент ФАН в настоящее время направляется туда, чтобы сделать репортаж о последних событиях из этого района.

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей поменять закон об экстрадиции, сделать так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но с каждым новым эпизодом столкновения с полицией принимали все более ожесточенный характер.

По оценкам СМИ, самые крупные митинги собирали от 300 тыс. до 2 млн человек. Погромщики применяют бутылки с зажигательными смесями, бейсбольные биты и кирпичи.