Памфилова сообщила об 11 уголовных делах по нарушениям на выборах

Москва, 9 сентября. Правоохранительные органы России возбудили 11 уголовных дел в ходе выборов, которые накануне прошли по всей стране. Такие данные в понедельник привела глава Центризбиркома Элла Памфилова по итогам единого дня голосования.

Уголовные дела возбуждены в Новосибирской области, Курганской области, Камчатском крае, Краснодарском крае, Тыве и Татарстане. Всего в ходе избирательной компании в МВД поступило 3,6 тыс. сообщений о нарушениях, а непосредственно в единый день голосования — более 1,2 тыс. сообщений.

И тем не менее, как утверждает Памфилова, в целом выборы прошли спокойно. Лишь в Петербурге удалили наблюдателей с участка, и в Сергиевом Посаде отменили выборы на одном из участков, где был зафиксирован вброс бюллетеней.

По словам главы ЦИК, у нарушителя «не было мозгов или совести», поскольку все участки оборудованы видеокамерами и контролируются наблюдателями, поэтому не было ни единого шанса не заметить вброс бюллетеней в урну. Впрочем, Памфилова не исключает, что речь шла о преднамеренной провокации.

8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Согласно предварительным данным, на губернаторских выборах в Северной столице лидирует Беглов. По итогам подсчета 98,93% протоколов он набрал 64,47% голосов.