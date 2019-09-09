Горизбирком назвал по-петербургски демократичными выборы губернатора 8 сентября

Санкт-Петербург, 9 сентября. Выборы губернатора 8 сентября были по-петербургски демократичными, заявил глава горизбиркома Петербурга Виктор Миненко.

Миненко отметил, что на данный момент обработаны 98,93% бюллетеней. Лидером при подсчете голосов остается самовыдвиженец Александр Беглов. По последним данным, за него проголосовали 726777 человек.

Все процедуры соответствовали закону. Наблюдатели внимательно следили, чтобы при голосовании не было допущено никаких нарушений.

«В этом году их [наблюдателей] было гораздо больше, чем обычно, — констатировал Миненко. — Они были лучше организованы и подготовлены. Это говорит о зрелости гражданского общества в нашем городе и подчеркивает легитимность голосований».

Накануне в Северной столице работали почти две тысячи избирательных участков. Члены УИК оперативно решали все возникающие вопросы на своих участках. Претензий к их работе было незначительное количество, уточнил Миненко. По его данным, в воскресенье поступило только шесть обращений по выборам губернатора.

«Всего – 181 обращение. Оставшиеся 175 касались общих вопросов организации выборов и выборов депутатов в муниципальные советы, — констатировал глава горизбиркома Петербурга. — Все они обработаны, большинство не подтвердилось».

На 11.00 часов 9 сентября в ЦИК Петербурга поступило еще 70 обращений. Восемь из них по выборам губернатора Петербурга. В настоящее время они отрабатываются. Миненко пообещал, что со всеми поступившими жалобами еще будут разбираться, однако на первый взгляд многие из них не обоснованны.

Выборы губернатора прошли без существенных нарушений, были чистыми и прозрачными. Нарушения во время голосования на муниципальном уровне касались главным образом так называемой оппозиции — сорвать выборы особенно активно пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

После обработки 93,18% голосов второе место занимала Надежда Тихонова от «Справедливой России» (16,81%), а третье — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» (15,86%), передает «Газета.ru».