Москва, 9 сентября. Кандидат на выборы в Мосгордуму, проректор ВШЭ Валерия Касамара, по предварительным данным, уступила победу доценту экономического факультета МГУ Магомету Яндиеву от «Справедливой России» — оба они баллотировались в округе №45 российской столицы.

Едва ли такой итог в будущем оценят жители 45-го округа, поскольку потерпевшая поражение Касамара, будучи влиятельным человеком, могла бы принести округу инвестиции и развитие. К ней присматривались известные инвесторы и предприниматели, а вот с Яндиевым сотрудничать они не планировали, сообщает автор Telegram-канала «Телеграм Антона Котенева».

Яндиева ранее поддержал опальный блогер Алексей Навальный, чем оказал округу медвежью услугу. Теперь району не светят крупные инвестиции. Как указывает автор поста, в МГД с «мальчишкой Яндиевом» политические силы не будут разговаривать.

Стоит отметить, что за плечами Яндиева нет хорошей репутации. В начале текущего месяца в Сети появился скриншот его страницы в социальной сети «ВКонтакте», который свидетельствует о том, что тот подписан на сомнительные сообщества и группы: «Давалки Девственницы Целки (СТРОГО 18+)» и «Знакомство с бесстыжими».

В воскресенье в России прошел единый день голосования. По всей стране проходили выборы различного уровня. Отметим, что «Умное голосование» Навального демонстрирует крайне печальные результаты, это подтвердили итоги выборов в МГД. Согласно данным Общественного штаба, на выборы в МГД прошла только треть сподвижников Навального, некоторые из которых критикуют скандального блогера.

Как отмечал член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев, Навальный придумал проект «Умное голосование» не для честных и прозрачных выборов, а чтобы ликвидировать своих же единомышленников из числа так называемой «оппозиции».