Пользователи Сети предположили, что мечтающая о победе на выборах Соболь «выпила лишнего»

Москва, 9 сентября. Соратница скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь замечталась о победе «оппозиции» на выборах в Мосгордуму, которые состоялись 8 сентября. Соответствующий пост она разместила у себя в Twitter. Однако пользователи соцсети быстро вернули мечтательницу на землю.

В своем посте Соболь написала, что она, а также другие соратники Навального Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Елена Русакова, Юлия Галямина и Константин Янкаускас наверняка победили бы на выборах в Мосгордуму с «разгромным счетом», если бы их зарегистрировали в качестве кандидатов. Такие смелые заявления «оппозиционерки» вызвали целый поток комментариев.

«Я бы тоже смогла бы стать чемпионкой мира по шашкам, если бы меня взяли в сборную. Ну, или чемпионкой мира по пляжному волейболу. Люба, вы сейчас серьезно спросили или выпили лишнего?» — уточнила пользовательница Twitter.

«Но вмешались подписавшиеся покойники и не позволили Любке триумфально отпраздновать победу. Какие наглые покойники», — иронизирует другой комментатор.

«Разгромный счет возможен только если голосование будет на кладбище», — вторит ему еще один пользователь соцсети.

«Мания величия. Вызывайте санитаров», — написали в комментариях.

«Нечего подписи подделывать. Если бы да кабы выросли грибы. Недоюристка», — возмутился пользователь Twitter.

Напомним, столичные избирательные комиссии на законных основаниях отказали Любови Соболь и ее «коллегам» в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку «оппозиционеры» предоставили поддельные подписи. Оказалось, что почти 15% подписей Соболь сфабрикованы. При этом закон допускает только 10% брака. Такой результат был довольно предсказуем, поскольку Соболь неоднократно ловили на махинациях с подписными листами. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Чтобы добиться регистрации в качестве кандидатов, оппозиционеры могли избрать правомерный путь и обратиться в суд, однако они предпочли устраивать провокации и незаконные митинги, передает Nation News. Одна из таких акций прошла в столице 27 июля. Все ее организаторы были арестованы, кроме Соболь, которая прикрылась малолетней дочерью. Кроме того, реальные сроки получили участники массовых беспорядков, напавшие на правоохранителей.