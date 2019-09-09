Учебные центры ПДД откроют для школьников по всей России

Москва, 9 сентября. Начиная с первого класса родители смогут приводить детей в учебные центры ПДД, заявил Федеральному агентству новостей заместитель начальника ГИБДД России Олег Понарьин.

ГИБДД по всей стране планирует распространить практику создания учебных городков для школьников. Родители смогут туда приводить своих детей уже с первого класса. занятия будут проводиться бесплатно. Школьникам будут рассказывать, как вести себя на дорогах, зачем надо соблюдать правила дорожного движения, а еще их научат водить на симуляторах.

«Мы протестировали уже в 39 регионах, проект оказался успешным, — заметил Понарьин. — Мы хотим задействовать в них большое количество детей. Речь идет о школьном возрасте, начиная с первого класса. В этих центрах проходят не только теоретические занятия, но и практические. Там даже обустроены автомобильные городки, где дети могут попрактиковаться».

Такие городки успешно функционируют по всей Европе, рассказал лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, дети уже с маленьких лет занимаются в этих центрах и к совершеннолетию в совершенстве владеют ПДД.

В ЕС также совсем другой подход к подбору сотрудников в автошколы, указал член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян. По его словам, помимо всех основных требований — стажа, профессионального образования — кандидаты должны пройти специальное обучение в течение двух лет. Только тогда их допускают к работе с будущими водителями. Это говорит о том, что люди, которые прошли через такой жесткий отбор, ответственно приступают к своим обязанностям — ведь на кону человеческие жизни.

Ежегодно в России с участие новичков происходит свыше восьми тысяч ДТП. Эксперты уже давно говорят о том, что необходимо пересмотреть подход к обучению, в том числе с помощью введения дополнительного урока по вождению в средних школах.