В ОП РФ проведут экстренное заседание из-за иностранного вмешательства в выборы

Рабочая группа Общественной палаты Российской Федерации по защите прав пользователей сети «Интернет», развитию и обеспечению безопасности Интернета решила провести экстренное заседание по итогам единого дня голосования, прошедшего 8 сентября 2019 года. На этом заседании обсудят распространение фейковой информации об избирательном процессе в России и вмешательство интернет-гигантов Google, Facebook и YouTube в выборы в РФ.

Как рассказал Федеральному агентству новостей глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, перед днем тишины, когда российское законодательство запрещает публиковать политическую рекламу, Роскомнадзор предупредил об этом крупные западные интернет-компании — Google, YouTube, Facebook и Instagram.

«Их совершенно ясно предупредили, что если на их ресурсах в эти дни появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство и воспрепятствование выборам, — рассказал Малькевич. — И что сделал Google, да и не только? Они фактически подтерлись предупреждением Роскомнадзора, чему есть неопровержимые доказательства».

В своем Telegram-канале Малькевич опубликовал скриншот страницы поисковика Google, в котором по запросу «Выборы в Мосгордуму» немедленно появилась политическая реклама, запрещенная законом 7 и 8 сентября.

Там же Малькевич рассказал, как Facebook мешал Московскому горизбиркому опровергать фейки, которые распространяла так называемая оппозиция, чтобы дискредитировать избирательный процесс в столице, да и во всей России.

«Московский горизбирком сегодня неоднократно пытался на Facebook разместить информацию о том, как осуществляется проверка нарушений на сегодняшних выборах. Но Facebook дважды (!) блокировал посты об этом в официальном аккаунте МГИК! Цензура в режиме реального времени. На наших глазах. Рассказать еще что-то об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?» — написал Малькевич.

Он уточнил, что речь идет также и о виджете Facebook на сайте МГИК для ретрансляции сообщений аккаунта из соцсети. Чтобы запустить виджет, необходимо было подтвердить вход в аккаунт МГИК по номеру телефона с помощью SMS с кодом подтверждения. Однако при установке аккаунт был заблокирован без объяснения причин со стороны Facebook. Блокировка при этом происходила «в ручном управлении», поскольку это нестандартная ситуация.

А сегодня утром посты МГИК в Facebook с опровержениями фейковых сообщений о нарушениях на выборах невозможно было прочесть из-за отсутствия половины букв в них.

Поймали на фальсификации информации о выборах в России и движение в защиту прав избирателей «Голос».

«Голос» ведет «карту нарушений» на российских избирательных участках в единый день голосования. При этом к информации сервис подходит весьма избирательно, одну публикует без каких-либо доказательств, другую — игнорирует.

Как заявил вчера заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, «карта нарушений» содержит огромное количество фейков, при этом «Голос» проводит цензуру и скрывает сообщения о нарушениях со стороны ЛДПР.

«Из-за всех этих фейков о выборах и западного вмешательства во внутренние дела России нам в Общественной палате пришлось резко менять тему заседания, запланированного на 11 сентября. Не заметить, что кампания по распространению в интернете фейков о «нарушениях» во время выборов была целенаправленной, невозможно. Все видели в соцсетях кучу фотографий и видео. Большинство из них были сделаны на прошлых выборах в разных регионах, а пользователям выдавали информацию, будто это происходило 8 сентября на участке номер такой-то», — объяснил Малькевич.

Другой разновидностью фейков, активно распространявшихся вчера, стали сообщения о массовых подвозах избирателей на участки, хотя на самом деле это приезжали артисты, которые должны были создать атмосферу праздника для избирателей.

«Возмущались и тем, что военные реализовали свое право голосовать. Рассказывали какие-то байки о том, что происходит на тех или иных участках, при этом никаких фото- и видеодоказательств не предоставляли. Распространители этих фейков, видимо, считали, что им достаточно написать пару строк в соцсети, чтобы им поверили. В общем, что распространение фейков о нарушениях на выборах, что иностранное вмешательство в эти выборы было разносторонним. И мы хотим задать вопрос Роскомнадзору, что он делал и делает для того, чтобы нас защитить от этой лжи? Происходящее сейчас может быть репетицией более глобального и грамотного вмешательства в избирательные кампании 2021 и 2024 годов, когда в России будут выбирать депутатов Госдумы и президента. Технологии фейков активно развиваются, как и механизмы, с помощью которых интернет-гиганты навязывают людям конкретные решения», — добавил Александр Малькевич.

Напомним, ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что появление не соответствующих действительности сведений о нарушениях на выборах в единый день голосования говорит о наличии запроса на такую информацию.