Фейки о выборах в Петербурге не помогли «оппозиционерам» набрать голоса

Санкт-Петербург, 9 сентября. Ночь после единого дня голосования в Петербурге стала временем активной подачи жалоб от наблюдателей от «оппозиции» и сторонников системы «Умного голосования» Алексея Навального. Стороны обвиняли членов участковых избирательных комиссий (УИК) в «неправильной работе» в ходе подсчета голосов.

«Оппозиционеры» решили, что члены избирательной комиссии намеренно затягивали время подсчета голосов, чтобы утомить наблюдателей и, воспользовавшись их усталостью, подтасовать голоса в пользу «нужных» кандидатов, в круг которых, конечно, не вошли бы демократы и участники «Умного голосования».

Однако выборы в Северной столице прошли спокойно, без фиксации серьезных нарушений. Сотрудники участковых комиссий были полностью готовы к работе на участках голосования, то есть на деле события развивались не совсем так, как заявляет «оппозиция».

Участки закрылись для избирателей в 20.00 (время московское), комиссии на местах приступили к подсчету голосов сразу после закрытия. Дело в том, что было принято решение в первую очередь подвести итоги губернаторских выборов, поскольку в масштабах города и страны они более значимы, чем выборы муниципальных депутатов.

Несмотря на это, глава так называемого «ФБК» и системы «Умные выборы» Алексей Навальный, находясь в Москве, настаивал, что УИКи в Северной столице тянут время специально, и просил сторонников не сдаваться, видимо, имея ввиду атаку представителей избирательных комиссий жалобами.

Как отмечает «Политэксперт», сначала жалобы на нарушения касались по большей части специфики общения с наблюдателями, «медленной работы» и «нарушения принципа непрерывности подсчета», но затем приобрели более серьезный характер обвинений.

Например, УИКи пытались обвинить в незаконных методах украсть голоса «демократической общественности» и провокациях против кандидатов. Методы «совершения нарушений» приводились следующие: где-то якобы пытались унести пачку, куда-то прибыл ОМОН (но быстро ушел, ничего не сделав), руководитель штаба Навального по выборам муниципальных депутатов в Петербурге Александр Шуршев заявил, что его якобы облили зеленкой возле территориальной избирательной комиссии №1.

Издание отмечает, что на самом деле сложно всерьез говорить об «административном ресурсе» и «рисовках» в пользу провластных кандидатов, если, например, в одном из самых сложных округов — муниципальном образовании «Екатерингофский» — полностью лидирует команда Шуршева, выдвинутая Навальным.

Кроме того, голосование показало, что и другие представители «оппозиции» нашли свои симпатии. Например, на Острове Декабристов, где к 8.00 проверка бюллетеней была завершена, пять мест завоевала партия «Яблоко».

По поводу схемы поведения Навального в единый день голосования высказался политтехнолог петербургского «Яблока» Максим Кац.

«Предложенная Навальным схема срабатывает лишь, когда кандидат совершенно «никакой», а если он вел активную кампанию и запомнился – голосуют за него, без указки блогера», — заявил Кац.

Напомним, единый день голосования в Петербурге прошел без серьезных нарушений. В ходе выборов многократно фиксировались сведения о нарушениях процедуры голосования и о принуждении граждан к голосованию, однако все они были вброшены намеренно со стороны «оппозиции», оказались фейками и были опровергнуты.