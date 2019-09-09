Памфилова заявила, что у вбрасывавших бюллетени нет или мозгов, и ли совести

Москва, 9 сентября. Глава Центрального избирательного комитета Элла Памфилова заявила о бессмысленности вбросов бюллетеней на выборах, которые состоялись накануне в России. Таким образом она прокомментировала инцидент на участке в Сергиеве Посаде, где один из избирателей попытался засунуть в урну стопку бюллетеней.

По словам Памфиловой, все участки были оборудованы системой видеонаблюдения и контролировались наблюдателями, поэтому нарушитель либо проявил глупость, либо пошел на осознанную провокацию.

«Или мозгов нет, или совести​​​. Есть видеонаблюдение, где все контролируется. Для чего эти вбросы делаются — не знаю. Если не провокация, то глупость, преступление», — отметила Памфилова.

Отметим, что из-за данного инцидента на избирательном участке в Сергиеве Посаде были отменены выборы.

В целом же единый день голосования прошел без массовых нарушений, о чем сообщило МВД России. Аналогичное заявление в понедельник сделал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, система избирательных комиссий выполнила свою функцию на 100%. В комиссию поступило всего лишь два сигнала, для проверки которых выезжали сотрудники ведомства. Окончательная явка на выборах составила 41,2%.

8 сентября в Москве, Петербурге и других городах России состоялись выборы разного уровня. Жители столицы выбирали депутатов Мосгордумы, а петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Согласно предварительным данным, на губернаторских выборах в Северной столице лидирует Беглов. По итогам подсчета 98,93% протоколов он набрал 64,47% голосов.