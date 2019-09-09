Сирия осудила самоуправство Турции и США, поделивших северо-восток страны

Военнослужащие США и Турции провели первое патрулирование так называемой зоны безопасности, расположенной вдоль северной границы Сирии к востоку от Евфрата. Представители министерства иностранных дел САР назвали данные действия союзников по НАТО возмутительным нарушением территориального единства арабской республики и международного законодательства. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Патрули были замечены на территории сирийской провинции Ракка к югу от турецкого города Акчакале, сообщало агентство РИА Новости. Участие принимали БПЛА и шесть единиц бронетехники.

«Сирия решительно осуждает проводимое администрацией США и турецким режимом совместное патрулирование в сирийском регионе Джазира, которое является вопиющим нарушением международного права, единства территории и суверенитета нашей страны», — заявил источник в МИД САР в интервью местному порталу SANA.

Собеседник сирийского информагентства также отметил, что действия Вашингтона и Анкары являются агрессией в чистом виде и что они направлены на обострение сирийского кризиса.

Напомним, в Анкаре недавно закончились переговоры Турции и Соединенных Штатов по поводу создания «безопасной зоны» в Северной Сирии. По информации турецкого министерства обороны, стороны заключили соглашение о формировании специального координационного центра для ведения совместных операций и обсуждения деталей будущего коридора вдоль сирийско-турецкой границы.

Подробности сделки пока не раскрываются. Турецкая сторона настаивала на том, чтобы американские войска и тем более курдские Демократические силы Сирии (SDF) были отведены от границы. Между тем не так давно было зафиксировано, что Пентагон развернул новую базу на севере Хасаки. Кроме того, Анкара рассчитывает, что коридор в глубину будет достигать как минимум 30 километров, в то время как курды говорили лишь о пяти.

Удалось ли им окончательно договориться по всем этим вопросам? Пока неизвестно. Однако достаточно сомнительно, что все глубокие проблемы между ними могли быть по-настоящему разрешены в такой короткий срок. Но даже если на сегодняшний день это и так, нет никаких гарантий, что все вновь не пойдет по сценарию Манбиджа, и США снова не решатся на откровенный саботаж и срыв всех соглашений.

Член Общественного совета при министерстве обороны России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что ни Турция, ни США не имеют ни официального разрешения от Дамаска, ни санкции ООН на то, чтобы вообще находится на территории Сирии, а тем более распоряжаться ее суверенной территорией. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Заявление САР соответствует нормам международного права: безусловно, совместное патрулирование турок и американцев является незаконным и не может быть ничем оправдано. Они пользуются тяжелой ситуацией в арабской республике, чтобы устанавливать свои порядки. Между тем у Анкары ведь есть целый ряд обязательств по Идлибской зоне деэскалации в рамках Астанинского формата, и она должна выполнить свою часть договоренностей, заключенных с Россией и Ираном», — обратил внимание наш собеседник.

Если с турками еще можно вести адекватный диалог, то американцы практически недоговороспособны, заметил эксперт. Несмотря на ряд расхождений в позиции по САР, Турция остается одним из гарантов урегулирования сирийского конфликта, наряду с Москвой и Тегераном. Вашингтон же ни в какой мере не стремится к разрешению кризиса и миру в Сирии, о чем говорит, например, его отношение к местному населению в арабской республике.