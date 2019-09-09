Сирия, 9 сентября. В Хасаке уменьшилось поголовье скота. ВВС Израиля подозреваются в совершении авианалета на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. САА атакует позиции «Ан-Нусры»*** на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции «Ан-Нусры» в южной части Идлиба.

Курды: сообщили о взрыве в населенном пункте Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо; провели обыски в городе Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

ВВС Израиля: подозреваются в нанесении авиаударов по району Абу-Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: задействовали беспилотник на западе Алеппо.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): ликвидировали четырех террористов ИГ1 в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Провинция Алеппо

Курдский военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о взрыве в городе Аль-Баб, который находится в оккупации протурецких боевиков в северной части региона. Подробностей о последствиях случившегося пока не поступало. Подконтрольные вооруженной оппозиции медиапорталы также не публиковали никакой информации о взрыве.

Между тем над западными районами провинции был замечен турецкий беспилотник. Как передает Twitter-канал (smmsyria), дрон совершил вылет над городом Андзара, оккупированном исламистами. О целях проведенной операции на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Налет неизвестной авиации произошел на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Военный источник в сети Twitter (withinsyriablog) заявляет, что под ударом оказались позиции проасадовских иранских ополченцев. По району города Абу Кемаль были выпущены восемь снарядов, один из которых взорвался в промышленной зоне, передает Twitter-канал (AliAlleile). Поступают неподтвержденные сведения о гибели проправительственных бойцов и уничтожении их военной техники. Некоторые источники полагают, что воздушная атака была предпринята израильскими ВВС. Напомним, Тель-Авив неоднократно атаковал позиции союзников САА на территории Сирийской Арабской Республики (САР). В прошлый раз ВВС Израиля ударили по укрепрайонам ополченцев-шиитов в провинции Дамаск в конце августа.

Тем временем «Демократические силы Сирии»**** (SDF), базирующиеся на левом берегу реки Евфрат, провели обыски в городе Дибан восточнее Меядина. Согласно информации военного источника в Twitter (RojavaNetwork), в населенный пункт въехало большое количество бронетехники, которую планируется задействовать в ходе рейдов. Заявленной целью операции является поиск так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что на юге региона возобновились вооруженные стычки между правительственными войсками и джихадистами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1. Ударам Сирийской арабской армии (САА) подверглись военные объекты террористов на подступах к городу Кафр-Небель. Кроме того, под огнем оказались укрепрайоны боевиков в окрестностях населенных пунктов Кафр-Саджна, Ар-Ракайя, Маар-Зита и Маарет-Матер, передает медиапортал Baladi-News. Оппозиционные источники тем временем заявляют о беспилотнике сил САР, якобы сбитом поблизости от города Ат-Тамания. Однако данная информация пока нуждается в проверке.

Провинция Хасака

Агентство новостей Furat Al-Wehda опубликовало сведения об уменьшении поголовья скота в провинции Хасака в последние годы. В соответствии со статистикой Управления сельского хозяйства, еще в 2017 году число овец составляло около 1,532 тысячи голов, коров — 75 тысяч, а коз — 213 тысяч. В прошлом же году их количество заметно сократилось. Руководитель отдела планирования и международного сотрудничества в Управлении сельского хозяйства объяснил это контрабандой скота в соседние страны и высокими ценами на корм. Отмечается, что стоимость корма возросла вдвое. Напомним, территория провинции полностью находится под контролем курдских вооруженных формирований, которые неоднократно обвинялись в поборах и завышении цен на коммунальные услуги.

Ирак

Поступила новая информация о результатах спецоперации Сил народной мобилизации в провинции Салах Эд-Дин. По данным новостного агентства Iraqi News, бойцам ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» удалось уничтожить как минимум четырех террористов «Исламского государства» в результате обысков в горах Махул на северо-востоке региона. Ранее также сообщалось о выявлении 75 боевиков группировки, которые планировали организовать серию терактов в провинции. Напомним, несмотря на заявления о полной зачистке страны от ИГИЛ1 в конце 2017 года, в пустынных районах Ирака все еще скрываются боевики, которые ведут подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.