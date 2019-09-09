Эксперт объяснил успех Беглова на выборах губернатора Петербурга

Кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует с 64,54% голосов после обработки 97,63% бюллетеней. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов показал себя как «крепкий хозяйственник», чем и обусловлен его успех на выборах.

Согласно последним данным ЦИК, Беглов существенно опережает своих конкурентов на выборах Надежду Тихонову от партии «Справедливая Россия», и Михаил Амосов от «Гражданской платформы». Первая набрала 16,88% голосов, второй — 15,95%.

Примечательно, что сразу после завершения голосования врио губернатора поблагодарил волонтеров штаба общественной поддержки и каждого из кандидатов на пост губернатора.

«Самое главное ощущение — Петербург подтвердил свой статус культурной столицы. Выборы прошли без нарушений. Это были открытые и честные выборы», — сказал он.

Стоит отметить, что наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на губернаторских выборах. Голосование было прозрачным и проходило в спокойной обстановке.

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, отличный результата самовыдвиженца Беглова обусловлен тем, что за время своей работы на посту временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга он показал себя как крепкий хозяйственник.

«За то время, пока Беглов исполнял обязанности, запущено столько полезных для Санкт-Петербурга и его агломерации вещей и проектов, сколько не сделано было за предыдущие 25 лет. И было бы странно, если бы Питер проголосовал иначе, хотя бы потому, что это было бы алогично. В Питере, как мы знаем, живут очень разумные, понимающие люди, которые прекрасно все видят и чувствуют», — сказал эксперт.

Мартынов также напомнил, что выражение «лопата Беглова», придуманное руководителями так называемой оппозиции, поменяло свое значение на диаметрально противоположное, и сейчас его следует расценивать как четкое указание «идите и работайте».

«А вообще хочу сказать, что посрамлены и гнусавые эксперты, и все эти навальнисты, навальнята, как их называют, которые пытались внести определенный диссонанс, зацепившись за тему региональных выборов, устроить массовые беспорядки и т.д. Причем я думаю, в первую очередь, конечно, здесь нужно отдать должное нашему гражданину, нашему избирателю, мудрости нашего народа, который гораздо умнее чем его представляет Навальный и его компания. А ведь оппозиция совсем не знает народ, она далека от него», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт не сомневается, что после завершения подсчета голосов и подведения итогов выборов, Санкт-Петербург ждет время постоянного развития.

«Те проекты, которые уже запущены, они как шли, так и идут, и они не будут останавливаться ни на минуту. При поддержке федерального центра, при серьезных инвестиционных ресурсах, я думаю, что будет отлично, и Питер ждут пять лет процветания, и я надеюсь, что этот тренд не будет остановлен больше никогда», — заключил Мартынов.

Напомним, блогер Алексей Навальный и его сторонники из так называемой «оппозиции» активно пытались очернить честный избирательный процесс в Петербурге. Они публиковали фейки и сфабрикованную информацию о «нарушениях» на выборах. В этом процессе участвовал и сам Навальный: он распространил видео, на котором один из избирателей закидывает в урну несколько бюллетеней. При этом блогер даже не попытался разобраться в сути вопроса и опубликовал откровенный фейк: оказалось, что герой ролика пришел на избирательный участок с женщиной, которая была на костылях, поэтому мужчина помог ей и отнес ее бюллетени к урне. Кроме самого Навального, сфабрикованную информацию о «нарушениях» распространяли и пытались сорвать выборы Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Александр Беглов, который с октября прошлого года занимает пост исполняющего обязанности губернатора Петербурга, предпочел словам активные действия. Он успел доказать жителям Северной столицы, что готов принимать личное участие в улучшении города на Неве. Например, зимой во время сильных снегопадов Беглов лично брался за лопату, чтобы расчистить петербургские улицы, в то время как Навальный и «оппозиция» только писали язвительные посты в соцсетях. Кроме того, Беглов начал подготовку к следующей зиме уже весной: была закуплена современная снегоуборочная техника, произведен ремонт крыш и приняты другие меры.

Напомним, 8 сентября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. Ранее Александр Беглов поблагодарил петербуржцев, которые приняли участие в голосовании. Он подчеркнул, что выборы в Северной столице прошли без шоу и грязи.