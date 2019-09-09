Facebook переложил ответственность за вмешательство в российские выборы на рекламодателей

Москва, 9 сентября. Американская интернет-компания Facebook ответила на обвинения РФ во вмешательстве в российские выборы. В организации заявили, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут рекламодатели, передает Reuters.

Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что Facebook, а также IT-корпорация Google, в единый день голосования распространяли политическую рекламу. По его словам, эти действия можно расценивать как вмешательство во внутренние дела России. По мнению Булаева, Запад тестирует технологии вмешательства, чтобы применить их на российских выборах 2021 и 2024 года.

Ранее на аналогичные обвинения отреагировала компания Google. В американской корпорации заявили, что поддерживают политическую рекламу, соответствующую российским законам. При этом в Google не уточнили, действительно ли компания и ее сервисы распространяли политическую рекламу в РФ 8 сентября.

Отметим, что Роскомнадзор за несколько дней до выборов предупреждал Facebook, Instagram, Google и YouTube о недопустимости распространения политической рекламы в единый день голосования. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия будут расцениваться как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование демократическому избирательному процессу в РФ.

Как стало известно ранее, комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета тщательно проверит сообщения о вмешательстве Google и Facebook в выборы в РФ. Об этом сообщил сенатор Андрей Климов.