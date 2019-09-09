Во время ВЭФ-2019 Китай нанес уничтожающий удар по политике США

Итоги V Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке 4—6 сентября, активно обсуждаются в отечественных и мировых масс-медиа. Одной из самых популярных тем такого обсуждения на Западе вполне предсказуемо стало отсутствие на ВЭФ-2019 председателя КНР Си Цзиньпина.

Разного рода догадок и предположений, высказанных по этому поводу, не счесть. Но у этого информационного потока есть общий и главный вектор: доказать, будто российско-китайский стратегический союз начинает крошиться — в силу как американского давления, так и внутренних противоречий, что между Москвой и Пекином уже пробежала некая «черная кошка». Правда, мало кто при этом вспоминает самый известный афоризм Дэн Сяопина и задумывается, каких мышей, когда и где данная пробежавшая кошка на самом деле призвана ловить.

Чем занимались китайцы, пока русские приковывали внимание «западных партнеров» к ВЭФ-2019? Пекин подписал 25-летний договор о стратегическом сотрудничестве между КНР и Исламской Республикой Иран. По нему Китай будет осуществлять — вопреки американскому эмбарго — объемные закупки иранской нефти по гарантированным ценам, а взамен обязуется инвестировать в экономику ИРИ 400 млрд долл., из которых 70%, т.е. 280 млрд., будут направлены в энергетический сектор.

Как указывается, это прежде всего добыча и переработка нефти и газа. Но не будем забывать, что, помимо углеводородной энергетики, существуют и другие энергетические отрасли, прежде всего ядерная. При этом Китай является мощной космической и ядерной державой, а Иран давно стремится таковой стать. Что, собственно говоря, больше всего тревожит США, Израиль и Саудовскую Аравию, приведя к отказу Дональда Трампа от соблюдения заключенного при Бараке Обаме международного соглашения по атомной программе Тегерана.

Теперь по режиму эмбарго против Ирана, введенному Вашингтоном, Пекин — именно и только Пекин, Москва здесь вроде бы вообще ни при чем, — нанес сокрушительный, уничтожающий удар. Если со стороны Трампа и Ко на это не последует адекватного ответа (а демонстрации в бывшей британской колонии Гонконг под звездно-полосатыми флагами даже вместе с новым повышением импортных пошлин на продукцию made in China — это не ответ), то можно будет утверждать, что Америка больше не контролирует ситуацию в современном мире: ни прямо, ни косвенно.

Маленькая деталь, которая, словно в капле воды, отражает нынешнюю ситуацию: арестованный было властями Гибралтара танкер с иранской нефтью, вопреки требованиям США отпущенный на свободу после задержания КСИР пары британских танкеров в районе Персидского залива и на время «пропавший» в районе Средиземного моря, где даже иголке затеряться трудно, благополучно разгрузился в сирийском порту.

Одновременно в ЕС призвали к отмене санкционного режима, введенного против России. При этом двери для диалога между Вашингтоном и Москвой не просто остаются открытыми — они открыты максимально широко, но если США не воспользуются моментом — это будут уже их, а не наши проблемы.

В недавней публикации указывалось на то, что сейчас приезд «товарища Си» во Владивосток мог быть признан нецелесообразным — по целому ряду причин. Видимо, этот тезис нуждается в некоей дополнительной расшифровке. Один, самый главный момент расшифрован выше. Но он — далеко не единственный. Следующий, второй по значимости, заключается в следующем.

Не секрет, что Китай и китайскую диаспору в Азиатско-Тихоокеанском регионе, очень мягко говоря, опасаются и недолюбливают — по причине их силы и, соответственно, угроз для себя. КНР имеет неурегулированные территориальные споры практически со всеми соседними странами и не исключает их решения методом силы. Иными словами, Китаю проще договариваться с отдаленным от него Ираном, чем с Вьетнамом, Индией или Малайзией, которые опасаются глобального усиления и гегемонии Пекина.

Демонстрируя некую дистанцию от него, что мы, собственно, и видели во Владивостоке, российская сторона берет на себя роль гаранта государств АТР уже от китайского давления — роль, на которую до того претендовали и исполняли только Соединенные Штаты (Япония, Тайвань, Южная Корея, Вьетнам и так далее). Это было наглядно продемонстрировано в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с его монгольским коллегой Халтмагийном Баттулгой, а чуть ранее — в ходе визита в Россию главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Можно указать и на ряд других моментов: например, на взаимодействие КНР с Украиной и России — с рядом стран Африки; на венесуэльскую схему, где Россия успешно защитила от американской провокации с Хуаном Гуайдо не только свои, но и на порядок большие китайские инвестиции; на создание «бездолларовой зоны» международной торговли; на совместный полет российских и китайских стратегических бомбардировщиков над Японским морем и так далее, — но это выходит далеко за рамки и цели настоящей публикации.

Важно то, что провозглашенный еще Плехановым в ходе революции 1905 года лозунг «Врозь идти, вместе бить!», столь созвучный древним китайским стратагемам из «Искусства войны» Сунь Цзы, успешно реализуется Москвой и Пекином в современной международной политике. То есть речь идет не о расколе российско-китайского стратегического союза, а о выходе его на новый качественный уровень.