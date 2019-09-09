Игнорирующие требования РКН интернет-гиганты натравливают людей против власти, считают в СФ

Москва, 9 сентября. Роскомнадзор отправил предупреждение крупным зарубежным интернет-гигантам Google, YouTube, Facebook и Instagram о недопустимости распространения политической рекламы в единый день голосования в России, однако компании проигнорировали требования регулятора.

Напомним, в день тишины, а также в день выборов — 8 сентября — Роскомнадзор обратил внимание на посты политической рекламы и распространение агитационных материалов такими компаниями, как Google, YouTube, Instagram и Facebook

Как отмечал председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, невзирая на заблаговременно полученное предупреждение от Роскомнадзора, указанные корпорации решили проигнорировать законные требования регулятора и продолжили политическую агитацию. Помимо этого, при переходе на сайт Мосгоризбиркома в данном поисковике появляется реклама так называемого «Умного голосования», продвигаемого всеми способами скандальным блогером Алексеем Навальным.

По словам члена Совета Федерации РФ Владимира Джабарова, главная цель международных интернет-площадок — распространение политической рекламы в день выборов в России. Он обратил внимание на то, что здесь уместно вспомнить о двойных стандартах, пишет «Слово и Дело».

«Россия не может ничего, даже никакой рекламы разместить, потому что это якобы влияет на выборы в США или в других странах. А что касается нашей страны, то это все «невинные забавы», «обычные» журналистские расследования», — объяснил он.

Он указал на то, что западные ресурсы даже периодически «науськивают людей против власти».

Джабаров назвал это проявлением двойных стандартов и вмешательством во внутренние дела РФ. Он также напомнил, что ранее была создана временная комиссия в Совете Федерации и в Госдуме по вмешательству во внутренние дела.