Москва, 9 сентября. Соседи российской певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина потребовали снести замок знаменитой семейной пары в подмосковной деревне Грязь.

Отмечается, что Галкин и Пугачева до начала осени отдыхали на рижском взморье. Пока их не было дома, жители деревни артистов написали жалобу. Соседи требуют снести замок Пугачевой и Галкина в Подмосковье. Они указали на то, что здание построено с нарушением норм и правил. Соседи направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить строение на соблюдение санитарных норм и правил, которые утверждают высоту зданий в этой местности не более 20 метров и трех этажей. Односельчане жалуются на то, что дом Пугачевой и Галкина трясется, когда в нем что-то происходит.

По данным телеканала, на территории замка уже орудуют рабочие в строительных униформах. При этом автор жалобы пожелал остаться анонимным.

Ранее сообщалось, что юмориста Максима Галкина и примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву заподозрили в нарушениях норм при строительстве своего замка в подмосковной деревне Грязь. Проверить их действия региональную прокуратуру попросил юрист и правозащитник Ярослав Михайлов. В своем обращении Михайлов указал на то, что замок звездной четы имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту, а контролирующие органы почему-то закрывают на это глаза.

Известно, что в шестиэтажном особняке пары, которым они владеют уже восемь лет, есть 20 комнат, зимний сад, оранжерея, бассейн и паркинг. Также на участке площадью в один гектар располагаются два небольших дома для прислуги.

Архитекторы уверены, чтобы особняк звездной четы соответствовал установленным правила, нужно лишь уменьшить этажность здания, а не сносить его полностью. Если Пугачева и Галкин не пойдут на такие меры, то им могут запретить эксплуатировать здание.