Тональность переговоров Зеленского и Путина показала силу российского президента

Российский президент Владимир Путин относится с уважением Владимиру Зеленскому, как к человеку и президенту Украины. Однако Зеленский не является не является равным российскому лидеру по фактическому положению, считает директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«За тот срок, который я вижу, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов», — сообщил он.

По словам Ермака, «тон во время переговоров никто не повышал». Он добавил, что в ходе переговоров Россия придерживалась изначально избранной тактики и не пыталась менять установленные правила игры. Сложности, возникающие в процессе заключения договоренностей об обмене, касались «исключительно юридических процедур».

Владимир Путин является сильным, но в то же время вежливым и воспитанным человеком, говорит Марков. Российский президент всегда говорит максимально уважительно с людьми, подчеркивает он.

«Очевидно, что Зеленский является равным Путину по формальному статусу, но не является равным ему по фактическому положению. Зеленский во многом марионетка в руках олигархических группировок, а также иностранных спецслужб, которые установили над Украиной внешнее управление. Но сила политика проявляется в том, что они остаются вежливыми даже с теми людьми, которые значительно ниже их по социальному статусу. Это всегда и на всех переговорах демонстрирует Владимир Путин», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, Путин понимает, что Зеленский находится в том положении, в котором он находился двадцать лет назад, говорит политолог.

«Зеленский находится в ситуации разрушенных государственных институтов. Так, на Украине есть неонацистские банды, колоссальный уровень коррупции, манипуляции со стороны олигархических группировок. Двадцать лет назад в России была похожая ситуация. Поэтому Путин с сочувствием относится к Зеленскому», — рассказал он.

По словам эксперта, российский лидер желает Зеленскому успехов в восстановлении суверенитета и процветания народов Украины.

«Однако политическая платформа, сформулированная Путиным с самого начала, была в интересах народа. А Владимир Зеленский сформулировал свою политическую программу в интересах внешних центров и отчасти в интересах народа», — добавил политолог.

Напомним, 7 сентября Москва и Киев по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за подготовку теракта в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных. В тот же день в Россию прилетел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого освободили по решению суда. Освобождению заключенных предшествовала продолжительная работа и двусторонние переговоры на различных уровнях.