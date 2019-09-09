Макаренко назвал навальнистов «политическим мусором» после провала «Умного голосования»

Москва, 9 сентября. На фоне снятия с выборов в Мосгордуму «оппозиционных» кандидатов, которые были уличены в массовых нарушениях, скандальный блогер Алексей Навальный начал продвигать систему «Умные выборы», которая по задумке должна была стать альтернативной площадкой для голосования.

Однако на деле проект оказался лишь площадкой для продвижения своих кандидатов, и вскоре к нему потеряли интерес даже сторонники Навального. Так, например, «Умное голосование» раскритиковал бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и либерал Гарри Каспаров. Последний заявил, что продвигаемая Навальным система изначально была составлена крайне некомпетентно. Против «Умного голосования» также высказалась российская системная оппозиция — партии «Яблоко», ЛДПР и КПРФ.

«Только самые близкие соратники Навального не осудили его за глупейшую систему, поскольку сразу стало понятно, что человек цепляется за какие-то шансы и хочет повернуть состоявшийся выигрыш в свою сторону, приписать все себе», — пояснил порталу Nation News блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко.

Собеседник NN не удивлен тем, что представители «оппозиции» грызутся друг с другом, «как крысы в бочке». По его словам, они представляют собой «политический мусор», деятельность которого финансируется из-за рубежа, поэтому этим людям никогда не суждено стать лидерами мнений.

Напомним, что весь август сторонники Навального устраивали в Москве несанкционированные акции, протестуя против решения Мосгоризбиркома, который отказался регистрировать на выборах в Мосгордуму ряд оппозиционных кандидатов. Причиной послужили массовые нарушения, допущенные на стадии выдвижения.

Так, например, у Любови Соболь полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей. Аналогичные нарушения были зафиксированы и у других соратников Навального.