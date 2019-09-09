Google отреагировал на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Москва, 9 сентября. Интернет-гигант Google прокомментировал обвинения РФ во вмешательстве в российские выборы. В организации заявили, что поддерживают политическую рекламу, соответствующую российским законам, сообщает агентство Reuters.

Напомним, ранее заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что Google публиковал политическую рекламу в день выборов, а это можно расценить как вмешательство во внутренние дела России. Как считает замглавы ЦИК, Запад отрабатывает способы вмешательства во внутренние дела РФ перед выборами 2021 и 2024 года. По данным Reuters, в своем заявлении интернет-компания не уточнила, распространялась ли политическая реклама 8 сентября.

Отметим, что в преддверии выборов Роскомнадзор предупредил Facebook, Instagram, Google и YouTube о недопустимости распространения политической рекламы в единый день голосования. В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение этих правил будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела России, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ.