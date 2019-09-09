Окончательная явка на выборах в России составила 41,2%

Москва, 9 сентября. Центризбирком назвал окончательные данные по явке на выборах, которые состоялись накануне по всей России. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, избирательные участки посетили 41,2% избирателей.

«Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%. Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%», — пояснила она журналистам.

Ранее сообщалось, что средняя явка в Москве составила 21,77%. 26 из 45 мест в Мосгордуме получили самовыдвиженцы. КПРФ получила 13 мест, «Справедливая Россия» — 3, «Яблоко» — 3.

Напомним, что накануне в Москве, Петербурге и ряде других городов России состоялись выборы разного уровня. В российской столице избирались депутаты Московской городской думы. По информации МВД, в целом выборы прошли без серьезных нарушений.

Такое же заявление сделал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, система избирательных комиссий выполнила свою функцию на 100%. В комиссию поступило всего лишь два сигнала, для проверки которых выезжали сотрудники ведомства.