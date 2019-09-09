Боярский объяснил, чем обернутся покупки алкоголя и табака в РФ через смартфон

Алкогольную или табачную продукцию в РФ можно будет приобрести, предъявив данные мобильного приложения вместо бумажного паспорта, в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете «Известия».

Цифровые варианты документов рано или поздно придут в повседневную жизнь россиян, однако к этому готовы еще не все, считает первый зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Ранее Акимов сообщил, что эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически значимых транзакций. Мобильное приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.

«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что цифровой эксперимент призван повысить безопасность граждан и выявить уровень попыток совершения мошенничества.

Несмотря на это, Боярский считает, что российское общество нужно подготовить к таким радикальным решениям в сфере цифровизации документооборота.

«Об этом еще рано говорить. Однако рано или поздно мы будем пользоваться цифровыми вариантами наших обыденных документов, таких как паспорта, водительские удостоверения, карточки социального страхования. Каким образом это воплотится в жизнь, а именно будет ли это мобильное приложение, единая пластиковая карта или облачный сервис, все зависит от технологий, которые будут это обеспечивать. Также нужно понимать готовность людей принять неаналоговые варианты документов. По недавним опросам, к этому готовы еще не все. Обычно все новое проходит стадию отрицания и привыкания, однако это неизбежно в случае с документооборотом, который уйдет в цифру», — заявил Боярский в беседе с Федеральным агентством новостей.

Россияне в будущем смогут оценить плюсы того, что не нужно будет предъявлять паспорт, говорит депутат. Кроме того, это будет касаться не только покупки алкоголя и сигарет.

«Я надеюсь, что вся эта цифровая реформа затевается явно не для приобретения не самых полезных продуктов. Так, это также может касаться оплаты штрафов, платных парковок и дорог. Это делается для того, чтобы все меньше тратить время и сил людям. Поэтому я понимаю логику вице-премьера и разделяю ее. Однако нужно посмотреть шире на возможности, который откроет для нас электронный документооборот», — сказал парламентарий.

Напомним, электронный паспорт будет включать в себя карту с чипом, а также мобильное приложение. В электронном документе будет записаны СНИЛС, ИНН, данные миграционного счета, а также его можно будет предъявлять в качестве водительских прав.

Ранее Федеральное агентство новостей подготовило инфографику об электронном паспорте гражданина РФ.

Как сообщает «Газета.ru», 31% россиян положительно отнеслись к идее внедрить электронные паспорта. В качестве плюсов респонденты назвали универсальность, долговечность и практичность. Опрос проводил ВЦИОМ.