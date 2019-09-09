Пучков объяснил провал проекта Навального нежеланием россиян голосовать по свистку балбеса

«Умное голосование» блогера Алексея Навального с треском провалилось. Писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил, почему у Навального ничего не получается.

Результаты «Умного голосования» Навального в Москве оказались удручающими. По предварительным данным Общественного штаба, в Мосгордуму прошла лишь треть кандидатов, за которых призывал голосовать Навальный, и при этом большинство из них открыто критикуют скандального блогера и не желают иметь с ним ничего общего.

«За все то время, пока на слуху этот самый Навальный, я что-то не припомню ничего, что бы у него закончилось успехом. Успешно у него только одно — что он в тюрьму никак не может сесть. И непонятно, как это он с условными судимостями по заграницам разъезжает. Вот это у него успешно, а все остальное никакого отношения к успеху не имеет», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Собеседник ФАН считает, что результаты выборов в Мосгордуму показали, что «Умное голосование» на самом деле совсем не умное.

«Что это вообще такое? Навальный говорит своим поклонникам: «Я вам скажу, за кого голосовать», а они толпой идут и голосуют. Это же смешно. Абсолютно безмозглые люди могут такое делать — выполнять указания какого-то балбеса по свистку. Слава богу, их гораздо меньше, чем хотелось бы Навальному», — сказал «Гоблин» Пучков.

По его мнению, с помощью своего «Умного голосования» Навальный надеялся навести мосты с другими политическими силами, ставящими себя в оппозицию действующей власти, но от него давно все уважаемые люди открестились, потому что он себя не раз скомпрометировал и имеет репутацию токсичной личности. Отвернулись те же «Яблоко» и ЛДПР. А вот коммунисты, коих оказалось 35 из 45 человек, рекомендованных Навальным на выборах в Мосгордуму, вовсе не разделяют коммунистических идеалов, уверен Пучков.

«Для меня загадка, как коммунисты согласились участвовать в придуманном Навальным «Умном голосовании». Я при коммунистах родился, коммунисты меня вырастили. Поэтому у меня есть представление о том, что это за люди. Нынешние граждане, называющие себя коммунистами, на мой взгляд, к коммунизму никакого отношения не имеют. Это бросилось в глаза еще на Болотной, когда с одной стороны построились коммунисты, с другой — нацисты, а рядом — гомосексуалисты. Стояли и размахивали дружно красными, черными и радужными флажками, выступая в едином порыве против власти, которая им не нравится. Для меня очень странно, когда коммунисты объединяются с нацистами. Точно так же, как и коммунисты, объединяющиеся с Навальным. Это тогда вовсе не коммунисты», — заметил Дмитрий Пучков.

Он добавил, что сейчас Навальному ничего не остается, кроме как утверждать, что «Умное голосование» удалось, и благодарить за это своих сторонников.

«Но я повторюсь, что ни одно дело этого человека не увенчалось успехом. Поэтому тут нечего даже говорить», — добавил Гоблин «Пучков».

Напомним, на выборы в Мосгордуму, прошедшие 8 сентября 2019 года, было зарегистрировано 233 кандидата, 171 из которых представляют партии, а 62 являются самовыдвиженцами. Отказы в регистрации получили 57 кандидатов из-за превышения порога брака в собранных ими подписях. В частности, не допустили до выборов протеже Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других так называемых «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений. Их сняли с выборов из-за фальсификаций. «Оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, когда законом допускается только 10% брака.

3 сентября команда Навального представила проект «Умное голосование», в списки которого были включены кандидаты в Мосгордуму, рекомендованные блогером. Навальный дал инструкцию своим последователям, за кого нужно голосовать. Проект Навального является мошенническим и создан вовсе не для отстаивания интересов россиян, а, скорее для того, чтобы представители так называемого ФБК смогли собрать деньги для комфортного «отдыха за границей».