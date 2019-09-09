Беглов задал высокий темп всем политическим силам Петербурга, считает Цивилев

Санкт-Петербург, 9 сентября. Депутат петербургского закса шестого созыва Алексей Цивилев рассказал журналистам о причинах высокого доверия горожан к Александру Беглову.

По окончании подсчета 97% протоколов врио руководителя Петербурга Александр Беглов набирает 64,57% голосов избирателей. За ним следует Надежда Тихонова от «Справедливой России» с 16,9% голосов, а тройку замыкает Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 15,9%.

Невзирая на огромное число попыток скандального блогера Алексея Навального и его соратников через различные фейковые публикации в Сети как-то повлиять на результаты выборов, петербуржцы сделали выбор в пользу «Лопаты Беглова».

Как отметил Цивилев, Беглов в ходе избирательной кампании задал очень высокий темп всем: и политикам, и чиновникам, и тем, кто может относиться к людям, которые решают в городе какие-то проблемы.

«Эти цифры — прямое доказательство той высокой планки, которую дал Александр Дмитриевич всем тем, кто будет работать после его избирательной кампании, воплощать задуманное», — полагает депутат.

По его мнению, Беглов может предложить Тихоновой и Амосову сообща решать городские проблемы и воплощать в жизнь разные проекты. Для этого, уверен депутат, есть все основания и предпосылки, потому что во время предвыборных дебатов между кандидатами был серьезный разговор о развитии города, пишет «Слово и Дело».

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в Северной столице прошли губернаторские и муниципальные выборы. Ранее Александр Беглов поблагодарил жителей города, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Помимо этого, он отметил, что выборы в Петербурге обошлись без шоу и грязи.