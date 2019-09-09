В ДНР вынесли приговор шпионившему в пользу Украины жителю Горловки

Донецк, 9 сентября. Житель Горловки приговорен к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики.

СБУ завербовала жителя прифронтовой Горловки. Мужчина действовал в интересах службы безопасности Украины, в частности фотографировал места дислокации армии ДНР в ноябре 2017 года. Все полученные сведения он передавал украинским спецслужбам.

«Приговором Апелляционной палаты Верховного суда от 5 августа 2019 года Поликарпов К.С., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (шпионаж), осужден и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении Генпрокуратуры республики.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что исчезновение беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ в Донбассе может быть связано с подготовкой ВСУ крупномасштабного наступления на Донецкую и Луганскую Народные Республики.