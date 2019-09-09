Москва, 9 сентября. Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, на что повлияет обмен пленными 35 на 35, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вышинский выразил надежду, что обмен пленными сблизит Россию и Украину.

«Мы не понимаем, о чем политики договариваемся, и как развиваются отношения. Я надеюсь, что то, что произошло — серьезный тектонический сдвиг в отношениях. Этого очень хотелось бы. Зеленский выиграл на огромных ожиданиях страны — мира, примирения. Все хотят реализаций обещаний, которые он дал. На вопрос об отношениях между Россией и Украины: я склонен разделять оптимизм Путина: что нет вариантов, мы обречены на примирение», — уточнил он.

В середине июля стартовали переговоры об обмене удерживаемыми гражданами, которым предшествовал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал лиц, которые подлежат обмену. Россия и Украина успешно провели обмен осужденных и задержанных лиц. Акция прошла по формуле «35 на 35» — с каждой стороны было освобождено по 35 человек. В рамках обмена в Россию прилетел ранее освобожденный киевским судом главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский.

Напомним, журналист провел более 400 дней в украинском СИЗО. Генеральная прокуратура Украины обвиняла Вышинского в государственной измене. Журналисту грозило до 15 лет лишения свободы.