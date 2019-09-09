Помощник Зеленского объяснил, почему Украина выдала России Цемаха

Киев, 9 сентября. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал выдачу России военнослужащего ДНР Владимира Цемаха, которого Киев подозревает в причастности к крушению Boeing-777 (MH17).

По его словам, Цемах с самого начала находился в списке на обмен. Кроме того, украинские следователи уже допросили подозреваемого. Ермак уверен, что выдача этого человека не будет иметь для Киева никаких политических последствий.

«Президент Зеленский провел консультации с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона относительно Цемаха, были реализованы. Они имели возможность провести все, что хотели, в рамках расследования», — отметил помощник Зеленского.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

В сентябре премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что Куала-Лумпур сомневается в выводах международной следственной группы, которые не кажутся объективными. Следователи отказались предоставлять Малайзии доступ к уликам, а также не стали принимать во внимание доказательства, собранные российской стороной. При этом они активно сотрудничают с Украиной, хотя она является одним из главных подозреваемых в деле о крушении самолета.