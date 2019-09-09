Вышинский рассказал о встрече с Цемахом в самолете по пути в Москву

Москва, 9 сентября. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал на пресс-конференции в Москве о своих впечатлениях от встречи с ополченцем из ДНР Владимиром Цемахом и другими освобожденными Киевом россиянами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вышинский, Цемах и другие ранее удерживаемые на Украине лица в рамках российско-украинского обмена вместе летели в самолете из Киева в Москву.

Журналист рассказал, что совместный часовой полет в Россию стал единственной встречей с Цемахом, как и со всеми остальными, поэтому он мало что может сказать об освободившихся. Все были уставшими.

«Нормальный живой человек, мужчина в летах, открытый, улыбчивый. Как мы все, пыльным мешком по голове ударенный, — в таком состоянии мы все были», — охарактеризовал Цемаха Вышинский.

Руководитель портала украинского РИА Новости прокомментировал ситуацию с собственным задержанием и участие в этом процессе экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко.

«Что касается обмена и этой бумажки. Я регулярно отказывался от обмена. Бумага появилась в соцсетях на странице пресс-секретаря Луценко. Этот человек, с моей точки зрения, является недостоверным источником, этот человек без юридического образования решение конституционного суда Украины, по которому (я, т. е. Вышинский — прим. ред.) мог выйти на свободу, прокомментировал матерными словами. Он призвал активистов прийти и помешать решению суда. Все, что выходит от него, не заслуживает ни малейшего доверия. В материалах к моему делу есть масса экспертиз, одна из них графологическая. Грамотный человек за два часа сделает это. Мутный скан, который два часа провисел на странице у Сарган, — это фейк».

Вышинский отметил, что шаг со стороны Украины пойти на обмен, по логике, должен сопровождаться снятием с людей всех предъявляемых обвинений.

«Я очень мало знаком с людьми, с которыми летел. Среди них есть люди, которые осуждены, а затем помилованы Зеленским. Другие находятся в процессе. Понятно, что, мне кажется, сказав «а», нужно сказать и «б», раз пошли на такой шаг, нужно снять обвинение с этих людей. Снять с них процессы, которые идут годами — тогда будет принято справедливое решение».

Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что Цемах был допрошен на Украине «всеми, кто хотел», и объяснил, что если бы его персона действительно имела для украинских властей особую ценность, они бы его ни за что не отпустили.

Напомним, Москва и Киев одновременно освободили по 35 человек с каждой стороны — осужденных или находящихся под следствием. На Украину были отпущены 24 украинских моряка, задержанные за нарушение границы РФ в Керченском проливе, а также осужденный за терроризм Олег Сенцов. Украина отпустила в Россию журналиста Кирилла Вышинского, а также других удерживаемых лиц, в том числе и Владимира Цемаха.

Крушение Boeing-777 над Донбассом произошло 17 июля 2014 года. Воздушное судно следовало из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Киев обвинил в крушении представителей ДНР, на что в ДНР ответили, что не имеют достаточных сил и средств для того, чтобы сбить лайнер на большой высоте.

Общую следственную группу возглавила генеральная прокуратура Нидерландов. Россия в эту группу допущена не была. В результате следствие пришло к выводу, что к катастрофе якобы имеют отношение и российские граждане.

Российская сторона все обвинения в случившемся категорически опровергла как бездоказательные. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ признают результаты следствия лишь в том случае, если России позволят принимать полноценное участие в расследовании.