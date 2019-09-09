Глава Мосгоризбиркома заявил, что выборы прошли без нарушений

Москва, 9 сентября. Выборы в Мосгордуму прошли без нарушений, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По мнению Горбунова, система избирательных комиссий выполнила свою функцию на 100%.

«Нарушений никаких нет», — констатировал он.

По словам главы Мосгоризбиркома, в комиссию поступило два сигнала, для проверки которых выезжали сотрудники ведомства.

«Проверили, факты не подтвердились, все нормально, — пояснил Горбунов. — Подведение итогов: ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от комиссий не поступало».

Итоговая явка на выборах в Мосгордуму седьмого созыва составила 21,77%. Результаты выборов Горбунов предоставил для оценки политологам. Он констатировал, что после обработки 100% бюллетеней самовыдвиженцы заняли 26 мандатов,представители КПРФ — 13 манадатов, кандидаты от «Справедливой России» и «Яблока» по три мандата.

Выборы в Мосгордуму состоялись накануне. Свои кандидатуры в столичные депутаты представили 225 человек. В воскресенье с 8.00 по 20.00 часов в Москве работали 3602 избирательных участка, 162 из которых – в больницах и СИЗО. На трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, работали 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.