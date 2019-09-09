Москва, 9 сентября. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что остается главным редактором издания, хотя редакция разрушена, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, которая проходит в понедельник. Вышинский сохранит пост главного редактора РИА Новости Украина.

«Я сотрудник РИА новости, если не выгонят, буду работать, — сказал Вышинский. — Останусь в профессии, тем более, что у меня появился новый опыт. Я видел, что происходит в стране, не из кабинета редактора, а из другого места».

Кроме того, Вышинский уточнил, что после его задержания редакцию превратили в груду металла.

«Помимо того, что важно было задержать меня, не менее важно было разрушить работу редакции», — подчеркнул он.

Напомним, в середине июля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, после которых Москва и Киев начали переговоры об обмене удерживаемыми гражданами.

5 сентября Владимир Путин сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом об обмене удерживаемыми лицами достигли финальной стадии. Глава государства подчеркнул, что обмен станет первым шагом на пути восстановления отношений между Москвой и Киевом.

Стоит отметить, что среди освобожденных российских граждан был главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Журналист провел более 400 дней в украинском СИЗО. Генеральная прокуратура Украины обвиняла Вышинского в государственной измене. Журналисту грозило до 15 лет лишения свободы.

Освобождение российских граждан на Украине является первым шагом на пути нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех людей, благодаря усилиям которых это стало возможным», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Косачев отметил, что данному событию предшествовали длительные переговоры, которые сопровождались спекуляциями и неоднократными попытками срыва.