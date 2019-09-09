Помощник Зеленского заявил, что Киев продолжит работу с РФ по обмену удерживаемыми лицами

Киев, 9 сентября. Украинские власти продолжат работу с Россией по вопросу обмена удерживаемыми лицами, а также по обмену в Донбассе в рамках переговоров контактной группы на минской площадке. Об этом заявил журналистам в понедельник помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, Киев ежедневно работает над дальнейшим освобождением. Помощник главы государства отметил, что это был только «первый шаг».

«После обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения», — напомнил он, добавив, что работа ведется и в столице Белоруссии, и на уровне государств.

Ермак также сообщил, что переговоры касательно будущих обменов будут вестись быстро. Он напомнил, что глава украинского государства «поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро», пишет «Украинская правда».

Однако помощник Зеленского затруднился назвать число тех граждан Украины, которых ожидает вернуть Киев в рамках обменов. По его словам, финальной цифры нет, но «это несколько сотен человек».

Напомним, 7 сентября Москва и Киев по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за подготовку теракта в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных. В тот же день в Россию прилетел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого освободили по решению суда. Освобождению заключенных предшествовала продолжительная работа и двусторонние переговоры на различных уровнях.