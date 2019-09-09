Окончательная явка на выборах в Москве составила 21,77%

Москва, 9 сентября. Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77% избирателей. Такие данные в понедельник привел Мосгоризбирком по итогам подсчета 100% протоколов.

Согласно данным Росрегистра, 26 из 45 мест в Мосгордуме получили самовыдвиженцы. КПРФ получила 13 мест, «Справедливая Россия» — 3, «Яблоко» — 3. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех депутатов, которые прошли в Мосгордуму, и пожелал им конструктивной работы на благо москвичей.

«Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. Страсти были нешуточные. В результате Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — пишет Собянин в Twitter.

Напомним, что накануне в Москве, Петербурге и ряде других городов России состоялись выборы разного уровня. В российской столице избирались депутаты Московской городской думы. По информации МВД, в целом выборы прошли без серьезных нарушений.