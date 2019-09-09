Россияне высмеяли «облитого зеленкой» на выборах члена ОПГ Навального Шуршева

Санкт-Петербург, 9 сентября. Руководитель штаба скандального блогера Алексея Навального по выборам муниципальных депутатов в Петербурге Александр Шуршев заявил, что его якобы облили зеленкой возле территориальной избирательной комиссии №1. Об этом он написал в своем Twitter.

Шуршев утверждает, что инцидент произошел возле ТИК в Адмиралтейском районе, когда навальнист вышел за кофе, сообщает «Инфореактор».

«Какой-то гопник вылил на меня зеленку», — написал руководитель штаба Навального.

«Как то странно вылил. Обычно лицо в мелких крапинках, ну оставим это на вашей совести», — усомнился в правдивости заявления Шуршева один из пользователей Twitter.

«Зеленый — цвет жизни. Это знак», — пошутил другой комментатор.

«Может, это был твой отвергнутый любовник?» — написал пользователь соцсети, намекая на ориентацию Шуршева.

Напомним, ранее Telegram-канал «Чернослив» опубликовал гей-видео, главным героем которого стал мужчина, подозрительно похожий на Шуршева. «Невские Новости» попытались взять у руководителя штаба Навального комментарий по этому поводу, однако Шуршев не ответил на звонок.

Отметим, что руководитель штаба Навального опубликовал сообщение о «нападении» в Twitter, однако в полицию обращаться не стал. Подобная любовь к «показухе» свойственна всей команде скандального блогера. Например, 29 августа юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь написала в своем аккаунте, что на нее якобы напали возле дома, облив неизвестной жидкостью. Кроме того, она опубликовала фото молодого человека, который якобы снимал инцидент на видео. Позднее выяснилось, что похожий парень на самом деле является сторонником Соболь: он принимал участие в одной из организованных ею акций.

Напомним, 8 сентября в Петербурге состоялись губернаторские и муниципальные выборы. Никаких существенных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Прозрачность и законность выборов обеспечивали общественные наблюдатели.

Однако «оппозиция» попыталась дискредитировать честный избирательный процесс и распространяла в сети фейки о «нарушениях». Помимо Алексея Навального, особенно активно в этом деле проявили себя Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.